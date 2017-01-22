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فنانين فن عالمي الكشف عن جنس توأم أمل.. وهذا الاسم اختاره كلوني

فنانين

الكشف عن جنس توأم أمل.. وهذا الاسم اختاره كلوني
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الكشف عن جنس توأم أمل.. وهذا الاسم اختاره كلوني

مصادر:

 

أمل علم الدين تنتظر صبيًا وفتاةً ما شكل صدمة عندها وعند زوجها النجم جورج كلوني وأسعدهما لأنّهما سيستطيعان بالفعل تأليف الأسرة المثالية مع هذين الطفلين

أمل عانت الأمرّين خلال الصيف الفائت لتحمل وعندما لم تتمكّن من ذلك استعانت مع زوجها بالتلقيح الإصطناعي

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-01-22 14:17:50 A A

كشفت بعض التقارير الاعلامية عن جنس توأم المحامية أمل علم الدين بعد ظهورها بفستانٍ وردي كشف بطنها المدوّر الصغير. وأكد "Tmz" نقلا عن مصدر موثوق أن علم الدين تنتظر صبيًا وفتاةً، ما شكل صدمة عندها وعند زوجها النجم جورج كلوني وأسعدهما لأنّهما سيستطيعان بالفعل تأليف الأسرة المثالية مع هذين الطفلين.

وأكدت المصادر نفسها أن أمل عانت الأمرّين خلال الصيف الفائت لتحمل وعندما لم تتمكّن من ذلك استعانت مع زوجها بالتلقيح الإصطناعي.

واشارت المصادر إلى أنهما اتّفقا على تسمية الصبي "نيكولاس" تيّمناً باسم والد كلوني، على أن تهتم أمل بنفسها بإطلاق إسمٍ لابنتها، وقد يختار كلوني كعرّاب لطفليْه صديقه القديم ريتشارد كينغ وشريكه في الإنتاج غرانت هيسلوف وأيضاً زوج سيندي كراوفورد، راندي جيربير، الذي يدير معه "Casa Amigos".

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