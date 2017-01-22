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مواطنون من أم الحيران: نطالب بتسليم جثة الشهيد أبو القيعان فورًا قبل انفجار الوضع

أحد اقرباء الفقيد:

ما زالت الشرطة تعتبر بان الشهيد نفذ عملية دهس بصورة متعمدة، بالرغم من أنّ كل هذه الادعاءات كاذبة وعارية عن الصحة

نطالب الشرطة وكل الجهات المسؤولة تسليمنا الجثة وعدم المماطلة في الموضوع، لأنّ هذا التصرف سيخلق اجواء مشحونة جدًا التي قد تؤدي الى انفجار في الشوارع، وفي النهاية نحمل الشرطة مسؤولية ما قد يحصل

من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب

نشر: 2017-01-22 10:44:55 A نشر: 2017-01-22 10:44:55 A