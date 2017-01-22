مواطنون من أم الحيران: نطالب بتسليم جثة الشهيد أبو القيعان فورًا قبل انفجار الوضع
أحد اقرباء الفقيد:
ما زالت الشرطة تعتبر بان الشهيد نفذ عملية دهس بصورة متعمدة، بالرغم من أنّ كل هذه الادعاءات كاذبة وعارية عن الصحة
نطالب الشرطة وكل الجهات المسؤولة تسليمنا الجثة وعدم المماطلة في الموضوع، لأنّ هذا التصرف سيخلق اجواء مشحونة جدًا التي قد تؤدي الى انفجار في الشوارع، وفي النهاية نحمل الشرطة مسؤولية ما قد يحصل
تسود حالة من الغضب والغليان في النقب عامة وقرية أم الحيران بشكل خاص، في أعقاب مماطلة السلطات الإسرائيلية تسليم جثة شهيد الأرض والمسكن يعقوب أبو القيعان لعائلته، والذي كان قد قتل رميًا بالرصاص على يد رجال الشرطة الإسرائليلة خلال الأحداث المؤسفة التي شهدتها أم الحيران قبل ايام قليلة وهدم 15 بيتا فيها.
صور من خيمة الاعتصام في أم الحيران
هذا، وأفادت مراسلتنا أنّ الشرطة ما زالت مصرّة على شروطها من أجل تسليم الجثة، والتي تتضمن مشاركة عدد قليل من افراد العائلة في مراسيم الجنازة وأن تكون فقط في ساعات الليل. من جانبها، ترفض عائلة الفقيد هذه الشروط رفضًا قاطعًا وتصر على أن تكون الجنازة عادية وبمشاركة جماهير كبيرة.
وقال أحد اقرباء الفقيد لمراسلتنا:"ما زالت الشرطة تعتبر بان الشهيد نفذ عملية دهس بصورة متعمدة، بالرغم من أنّ كل هذه الادعاءات كاذبة وعارية عن الصحة. من هنا نطالب الشرطة وكل الجهات المسؤولة تسليمنا الجثة وعدم المماطلة في الموضوع، لأنّ هذا التصرف سيخلق اجواء مشحونة جدًا التي قد تؤدي الى انفجار في الشوارع، وفي النهاية نحمل الشرطة مسؤولية ما قد يحصل"، كما قال.
شهيد الأرض والمسكن يعقوب أبو القيعان