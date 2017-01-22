اغلاق
اغلاق
فنانين فن عربي نانسي عجرم تنعي وفاة والد ميريام فارس

فنانين

نانسي عجرم تنعي وفاة والد ميريام فارس
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

نانسي عجرم تنعي وفاة والد ميريام فارس

نانسي عجرم لميريام فارس: 

احرّ التعازي برحيل والدك.. الله يرحمه ويخليلك عيلتك وأهلك

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-23 23:49:38 A A

حرصت الفنانة نانسي عجرم على تقديم واجب العزاء في وفاة والد ميريام فارس . جاء ذلك من خلال تدوينة لها على صفحتها الرسمية عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث قالت: "احرّ التعازي برحيل والدك.. الله يرحمه ويخليلك عيلتك وأهلك". ويذكر أن الفنانة ميريام فارس قد أعلنت، عبر صفحتها الرسمية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة والدها مساء امس السبت.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 العليا تنظر بالالتماس لتحرير جثمان أبو القيعان | [257 قراءة]
2 برشلونة يهزم إيبار برباعية | [173 قراءة]
3 حيفا: مواجهات واشتباكات في محكمة سلمان عامر | [171 قراءة]
4 الحلقة 24 والأخيرة من يكفي أن تبتسم مترجم | [151 قراءة]
5 النيابة: قاصر من كفرسميع طعن وجدان أبو حميد وقتلها | [146 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 الحمل 17.1.2017 | [0 مشاركة]
2 Ford Mustang 2017 تأتي بحلّة جديدة متكاملة | [0 مشاركة]
3 الجليل الأعلى: إصابة متوسطة لطفل إثر سقوطه عن ارتفاع | [0 مشاركة]
4 مجدلاني: لن نعود للمفاوضات إلا تحت رعاية دولية | [0 مشاركة]
5 لائحة اتهام شديدة ضد مقدسيين بمحاولة السطو | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب