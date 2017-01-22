نانسي عجرم تنعي وفاة والد ميريام فارس

نانسي عجرم لميريام فارس:

احرّ التعازي برحيل والدك.. الله يرحمه ويخليلك عيلتك وأهلك

حرصت الفنانة نانسي عجرم على تقديم واجب العزاء في وفاة والد ميريام فارس . جاء ذلك من خلال تدوينة لها على صفحتها الرسمية عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث قالت: "احرّ التعازي برحيل والدك.. الله يرحمه ويخليلك عيلتك وأهلك". ويذكر أن الفنانة ميريام فارس قد أعلنت، عبر صفحتها الرسمية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة والدها مساء امس السبت.