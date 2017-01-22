نجوى كرم لسيرين عبد النور: عم تتحديني؟
ردت سيرين عبد النور على صورة نجوى كرم:
ما فيني اتحداكي إلا بالتبولة وبحبك كتير أنا
نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم صورة للفنانة سيرين عبد النور ، عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي. وبدت سيرين عبد النور في الصورة "تخلط" الأكلة اللبنانية الأشهر "التبولة" بعفوية ومهارة كبيرة، وعلقت نجوى كرم على الصورة، قائلة: "عم تتحديني بالتبولة يا سيرين؟، بس كلون عم بيقولو كتير طيبة، كتير حبيتك".
نجوى كرم وسيرين عبد النور
وبدورها ردت سيرين عبد النور على صورة نجوى كرم، حيث كتبت: "ما فيني اتحداكي إلا بالتبولة وبحبك كتير أنا". هذا، وإنهالت التعليقات من قِبل جمهور الفنانتين الذين أثنوا على رقيهما، وحبهما وتقديرهما الكبير لبعضهما واحترامهما المتبادل.
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