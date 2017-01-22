وفاة الفنّانة المصرية فيفي السباعي بشكل مفاجئ

وافت المنية الفنّانة ال مصر ية فيفي السباعي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 59 عامًا. ونشرت الممثلة المصرية صفاء جلال عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي خبر وفاة الممثلة المصرية فيفي السباعي ناعيةً إياها بقولها: "انتقلت إلى رحمة الله الفنانة فيفى السباعى إنا لله وإنا إليه راجعون".



فيفي السباعي

وبدأت السباعي التمثيل مع بداية الألفية الجديدة في سن متقدم، مما كان له الأثر في تجسيدها لدور الأم في كل أدوارها تقريباً، بخاصة الارستقراطية والجميلة.

ومن آخر أعمالها مسلسلا "المغني" و"كلمة سر".