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فنانين فن عالمي مكتب ميريام فارس الإعلامي يعلن عن وفاة والدها

فنانين

مكتب ميريام فارس الإعلامي يعلن عن وفاة والدها
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مكتب ميريام فارس الإعلامي يعلن عن وفاة والدها

المكتب الاعلامي:

بحزن كبير ننعي إليكم فقيدنا الحبيب المرحوم أريال الياس فارس والد الفنانة ميريام فارس بعد صراع مع المرض

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-22 10:56:06 A A

أعلن المكتب الإعلامي الرسمي للنجمة اللبنانية ميريام فارس عن وفاة والدها اريال الياس فارس بعد صراع مع المرض. وجاء في البيان الذي نشرته صفحة ميريام فارس الرسمية عبر موقع فيسبوك: "بحزن كبير ننعي إليكم فقيدنا الحبيب المرحوم أريال الياس فارس والد الفنانة ميريام فارس بعد صراع مع المرض. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه غداً الأحد 22 كانون الثاني 2017 الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة مار أنطونيوس الكبير، كفرشلال. تقبل التعازي يومي الإثنين والثلاثاء 23 و 24 الجاري في صالون كنيسة سانت ريتا، حرش تابت ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً. نطلب منكم الصلاة لراحة نفسه"، بحسب البيان.

 

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