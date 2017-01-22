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أخبار محاكم وجنائيات الشرطة: أمر حظر نشر حول جريمة قتل الشابين عبد عياش ومحمد أصرف من يافا

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مدن الساحل حظر نشر حول قتل عبد عياش ومحمد أصرف
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الشرطة: أمر حظر نشر حول جريمة قتل الشابين عبد عياش ومحمد أصرف من يافا

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

اصدار امر حظر نشر حول اي من تفاصيل التحقيقات في ملف هذة القضية، وهو أمر ساري المفعول حتى نهار يوم 28.01 الجاري

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-22 11:24:52 A A

إستصدرت الشرطة الإسرائيلية أمر حظر نشر حول تفاصيل جريمة القتل المزدوجة في مدينة تل أبيب، مساء أمس السبت، والتي أسفرت عن مقتل عبد عيّاش و محمد أصرف من سكان يافا - تل ابيب، بعد تعرضها لعيارات نارية كثيفة اطلقها مجهول، اسفل مبنى سكني في شارع توتسيرت هآرتس في تل ابيب.

 
من اليمين: المرحوم محمد اصرف - والمرحوم عبد عياش - تصوير: يافا اليوم

 
هذا، وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب، إنّه:"استمرارا لتحقيقات الشرطة في ملف جريمة القتل المزدوج التي وقعت السبت في تل ابيب - شارع توتسيرت هآرتس وراح ضحيتها المرحوم عبد عياش (34 عاما)، والمرحوم محمد اصرف (36 عاما) وهما من سكان يافا تل ابيب، فقد تمّ وبناء على طلب تقدمت فيه الشرطة الى سيادة قاضي محكمة الصلح بالمدينة هناك، اصدار امر حظر نشر حول اي من تفاصيل التحقيقات في ملف هذة القضية، وهو أمر ساري المفعول حتى نهار يوم 28.01 الجاري"، بحسب البيان.

الصور التالية من مكان إطلاق الرصاص في تل أبيب

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