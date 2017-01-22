اليجري: نيل لقب الدوري الإيطالي ليس أمرًا مسلمًا به

على الرغم من الخسارة يبتعد يوفنتوس (الذي سيستضيف لاتسيو صاحب المركز الرابع اليوم الأحد) في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن روما ولديه مباراة مؤجلة

أكد ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس والذي ظهر عليه الضجر بسبب الانتقادات الموجهة لمتصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أن الفوز لا يجب أن يعتبر أمرا اعتياديا وأن انتزاع اللقب المحلي يجب ألا ينظر إليه كأمر مسلم به.





ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس



وأضاف أليجري في تصريحات للصحفيين: "لم تكن نتيجة سباق المنافسة على لقب الدوري الإيطالي متوقعة سلفا من قبل ولن تكون كذلك أبدا. ليس من المعتاد أن تفوز به. إنه حدث استثنائي".

وتابع: "يجب أن نتوقف عن التفكير في أن يوفنتوس يجب أن يفوز بكل مباراة بنتيجة 3-صفر. نعاني من أجل الفوز مثل بقية الفرق".

وتعرض فريق المدرب أليجري - الذي فاز في 15 وخسر في أربع مباريات ضمن 19 لقاء هذا الموسم - لانتقادات شديدة بسبب العرض الذي قدمه في الخسارة 2-1 أمام فيورنتينا يوم الأحد الماضي.

وعلى الرغم من الخسارة يبتعد يوفنتوس (الذي سيستضيف لاتسيو صاحب المركز الرابع اليوم الأحد) في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن روما ولديه مباراة مؤجلة.

وقال أليجري: "إذا ما كان هناك أي شخص يعتقد أن يوفنتوس سيجمع 57 نقطة عند هذه المرحلة من الموسم فإن عليه استشارة طبيب جيد".