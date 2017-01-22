نابولي يحقق انتصارا صعبا على ميلان في الدوري الايطالي

بهذه النتيجة يرفع نابولي رصيده من النقاط إلى 44 نقطة ليأتي في المركز الثاني في حين جاء ميلان في المركز الخامس برصيد 37 نقطة

حقق فريق نابولي فوزاً هاماً على مضيفه ميلان بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو لحساب الجولة الواحدة والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي.

الضيوف بادرو بالتسجيل في الدقيقة السادسة من هجمة مرتدة سريعة بعدما مرر دريس مارتينيز كرة عرضية إلى لورينزو إنسيني ليسدد الأخير كرة قوية بقدمه اليسرى فشل الحارس جيانلويجي دوناروما في التصدي لها.بعدها بدقيتين استطاع خوسيه كاييخون من إضافة الهدف الثاني من هجمة منظمة أنفرد على أثرها بدوناروما ليحول كاييخون في المرمى بنجاح.

وفي الدقيقة 37 استغل جواري كوشكا خطأ مدافعي نابولي ليقطع الكرة وسددها في شباك بيبي رينا ليسجل الهدف الوحيد للروسونيري في هذا اللقاء.بهذه النتيجة يرفع نابولي رصيده من النقاط إلى 44 نقطة ليأتي في المركز الثاني في حين جاء ميلان في المركز الخامس برصيد 37 نقطة.