عشرات اليهود والعرب يتظاهرون امام منزل نتنياهو تنديدًا بتهجير ام الحيران

المتظاهرون صرخوا:

جرائم ام الحيران والتحريض ضد العرب لن تغيّر شيئًا، إرحل لقد سئمناك

قال عطا ابو مديغم، عضو بلدية رهط:"ان عشرات المتظاهرين من العرب واليهود احتشدوا اليوم امام منزل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة القدس، وذلك احتجاجًا وتنديدًا بهدم، تهجير وتشريد قرية ام الحيران". واضاف ابو مديغم:"ان المتظاهرين صرخوا كي يسمعهم نتنياهو وقالوا له ارحل فقد انتشرت رائحة الفساد من كثرة شرب الشامبانيا والسيجار في اشارة الى قضايا الفساد التي تجري الشرطة تحقيقًا بشأنها مع نتنياهو". وصرخ المتظاهرون ايضًا:"ان جرائم ام الحيران والتحريض ضد العرب لن تغيّر شيئًا، إرحل لقد سئمناك".