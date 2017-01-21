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رياضة وشباب رياضة عالمية توتنهام يخطف نقطة صعبة من مانشستر سيتي في مباراة مثيرة

رياضة وشباب

توتنهام يخطف نقطة صعبة من مانشستر سيتي
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توتنهام يخطف نقطة صعبة من مانشستر سيتي في مباراة مثيرة

يستمر مانشستر سيتي في المركز الخامس برصيد 43 نقطة ويستمر توتنهام كذلك في الوصافة برصيد 46 نقطة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-01-21 23:11:04 A A

 استطاع توتنهام أن يحقق تعادلاً مثيراً أمام الأفضل مانشستر سيتي عندما تواجه الفريقان في الجولة 22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة 2-2.استغل مانشستر سيتي هفوات حارس مرمى توتنهام هوجو لوريس وتقدموا عن طريق ليروي ساني في الدقيقة 49 من عمر اللقاء.

 

أضاف كيفين دي بروين الهدف الثاني للسكاي بلوز في الدقيقة 53 من عمر اللقاء قبل أن يسجل ديلي ألي هدف تقليص الفارق.وتعادل للسبيرز اللاعب هيونج مين سون في الدقيقة 77 ليحرم مانشستر سيتي من نقاط المباراة.هذه النتيجة تبقي الوضع كما هو عليه ويستمر مانشستر سيتي في المركز الخامس برصيد 43 نقطة ويستمر توتنهام كذلك في الوصافة برصيد 46 نقطة.

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