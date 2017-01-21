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فنانين فن محلي فيديو: نادين خطيب من الناصرة تغادر برنامج اراب ايدول

فنانين

الناصرة والقضاء نادين خطيب من الناصرة تغادر برنامج اراب ايدول
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فيديو: نادين خطيب من الناصرة تغادر برنامج اراب ايدول

كانت نادين خطيب سيتم استبعادها من برنامج اراب ايدول في بدايته، إلا أن الفنانة أحلام انقذتها لتمنحها فرصة. 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-21 21:44:45 A A

 ودعت المتسابقة الفلسطينية نادين خطيب من الناصرة برنامج اراب ايدول Arab Idol بعد أن حصلت على أقل نسبة تصويت، لم تأهلها للمرحلة المقبلة من البرنامج. داليا سعيد ومهند حسين تأهلا بدورها للمرحلة المقبلة من برنامج اراب ايدول بعد أن انقذهما الجمهور، بينما لم يسعف الحظ المتسابقة نادين خطيب. وبعد أن أعلن الفنان أحمد فهمي مقدم برنامج اراب ايدول على خروج المتسابقة نادين خطيب من البرنامج، وساد الحزن على وجوه الجميع في الاستوديو خاصة لجنة التحكيم.
وكانت نادين خطيب سيتم استبعادها من برنامج اراب ايدول في بدايته، إلا أن الفنانة أحلام انقذتها لتمنحها فرصة. 

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