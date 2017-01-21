ريال مدريد بطل الشتاء بفوز صعب على ملقا في الدوري الاسباني

خطف ريال مدريد بذلك اللقب المعنوي كبطل للشتاء عن موسم 20162017 برفع رصيده إلى النقطة 43 في صدارة الترتيب، بينما بقي ملقا في المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة

نجح ريال مدريد في تخطي عقبة ضيفه ملقا بصعوبة تامة على أرضية سانتياجو برنابيو بهدفين مقابل هدف واحد في إطار الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني.ريال مدريد عانى الأمرين على أرضية ملعب ضد ملقا الذي قدم مباراة مميزة على الصعيد البدني، كما أن إهدار رونالدو وبنزيما العديد من الفرص السهلة زاد من صعوبة المباراة على الريال.

ريال مدريد هدد مرمى ملقا مبكراً عن طريق كرة عرضية أخفق بنزيما في تحويلها إلى الشباك رغم خلوه من الرقابة، ثم انفرد رونالدو بالمرمى لكن كاميني تصدى لمحاولته، فيما رد القائم محاولة خطيرة لملقا.لكن كالعادة أتى الانقاذ عن طريق سيرجيو راموس الذي وضع ريال مدريد في المقدمة بضربة رأسية مميزة عانقت الشباك في الدقيقة 35، قبل أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 43.



حاول ملقا تقليص الفارق في الشوط الثاني فكان له ما أراد عن طريق خوانبي آنور في الدقيقة 63، هدف استفز ريال مدريد الذي رمى بثقله على مرمى الضيف وكاد أن يسجل الهدف الثالث في أكثر من مناسبة، لكن القائم وكاميني حرما رونالدو من ذلك في 3 فرص متتالية.وخطف ريال مدريد بذلك اللقب المعنوي كبطل للشتاء عن موسم 20162017 برفع رصيده إلى النقطة 43 في صدارة الترتيب، بينما بقي ملقا في المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة.