تل أبيب: مقتل الشاب عبد عياش ومحمد أصرف من يافا داخل موقف بناية سكنية

شرعت الشرطة بأعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات التي لم تتضح اي من باقي معالمها بعد

لقي كل من الشابين عبد عيّاش ومحمد أصرف من سكان يافا - تل ابيب مصرعهما اثر تعرضها لعيارات نارية كثيفة اطلقها مجهول، اسفل مبنى سكني في شارع توتسيرت هآرتس في تل ابيب. وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب، إنّ "طواقم الاسعافات التي وصلت الى المكان على تحويلهما للعلاج بالمستشفى بينما شرعت الشرطة بأعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات التي لم تتضح اي من باقي معالمها بعد، في الوقت الذي اعلن فيه عن وفاتهما متأثران بجراحهما البالغة"، وفقًا للبيان.



من اليمن : المرحوم محمد اصرف - والمرحوم عبد عياش - تصوير: يافا اليوم



هذا ويشار الى ان ضحايا جريمة القتل المروعة يبلغان من العمر (34 و36 عاما) لهما الرحمة ولعائلاتهما بالغ الصبر والسلوان ".



قتل وهو يحمل طفله

وافادت مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب ان ادهم عياش شقيق المرحوم عبد قد قتل قبل عدة سنوات ايضا . وتبين بان عبد عياش من يافا قتل رميا بالرصاص وهو يحمل طفله الصغير .





