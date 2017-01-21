نتنياهو للإيرانيين: أنتم أصحاب تاريخ عظيم لكنكم أسرى بيد الاستبداد ونحن لسنا أعداءكم

نتنياهو في رسالة للشعب الإيراني:

شعبانا يستطيعان العمل معا من أجل تحقيق مستقبل أكثر هدوء ومليء بالأمل لنا ولكم.

أعلم أنكم تريدون أن تتكلموا بشكل حر وأن تحبوا من تريدون بلا خوف من التعذيب أو من الإعدام شنقا بواسطة رافعة

في إيران حرة ستستطيعون مرة أخرى أن تزدهروا بلا حدود. ولكن حاليا، نظام شرس يحاول أن يقمعكم

علينا أن نهزم الإرهاب والطغيان وعلينا أن نضمن بأن الحرية والصداقة ستنتصران

عمّم أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإعلام العربي، بيانًا جاء فيه:"إحدى القضايا الأولى التي سيبحثها رئيس الوزراء نتنياهو مع الرئيس ترامب ستكون الملف الإيراني. ونشر رئيس الوزراء نتنياهو هذا المساء فيديو توجه فيه إلى الشعب الإيراني وأوضح أنه يجب محاربة نظام الاستبداد والإرهاب. وقال في رسالته إلى الشعب الإيراني: نحن أصدقاءكم، لسنا أعداءكم.. أعتزم التحدث قريبا مع الرئيس ترامب حول كيفية التصدي للتهديد الذي يشكله النظام الإيراني الذي يدعو إلى تدمير إسرائيل".

وتابع نتنياهو بحسب البيان:"ولكن طرأ في بالي مؤخرا أنني تحدثت كثيرا عن النظام الإيراني ولكنني لم أتحدث بشكل كاف عن الشعب الإيراني أو بالأحرى، إلى الشعب الإيراني. إذن، أتمنى أن هذه الرسالة ستصل إلى كل إيراني أينما كان – سواء كان صغيرا في السن أو كبيرا، متدينا أو علمانيا، رجلا أو امرأة".

وأضاف نتنياهو:"أعرف أنكم تفضلون العيش بلا خوف. أعلم أنكم تريدون أن تتكلموا بشكل حر وأن تحبوا من تريدون بلا خوف من التعذيب أو من الإعدام شنقا بواسطة رافعة. أعلم أنكم تريدون أن تتصفحوا الإنترنت بشكل حر بدون أن تلجؤوا إلى مشاهدة فيديوهات مثل هذا من خلال شبكات خاصة افتراضية بهدف التملص من الرقابة. أنتم أصحاب تاريخ عظيم. لديكم حضارة غنية. ولكن، بشكل مأسوي، أنتم أسرى بيد استبداد ثيوقراطي".

وقال نتنياهو أيضًا:"في إيران حرة ستستطيعون مرة أخرى أن تزدهروا بلا حدود. ولكن حاليا، نظام شرس يحاول أن يقمعكم. لن أنسى صور الطلاب الشجعان المتعطشين للتغيير وهم يتعرضون لإطلاق النار في شوارع طهران عام 2009. ولن أنسى ندا آغا سلطان الجميلة وهي تلفظ نفسها الأخير على الرصيف. هذا النظام الوحشي يستمر في حرمانكم من حريتكم. إنه يمنع آلاف المرشحين من الترشح في الانتخابات. إنه يسرق أموالا من فقرائكم بهدف تمويل سفاح مثل الأسد. وبالمناشدة يوميا إلى تدمير إسرائيل، النظام يأمل في غرس العداء بيننا. هذا خطأ، نحن أصدقاءكم لسنا أعداءكم. لقد ميزنا دائما بين الشعب الإيراني وبين النظام الإيراني. النظام وحشي – الشعب ليس كذلك. النظام عدواني – الشعب دافئ".

واختتم نتنياهو بحسب البيان:"أتطلع إلى اليوم حين سيزور إسرائيليون وإيرانيون بعضهم البعض بشكل حر في طهران وفي أصفهان، في أورشليم وفي تل أبيب. يجب على المتعصبين ألا ينتصروا. يجب على وحشيتهم ألا تنتصر على شفقتنا. شعبانا يستطيعان العمل معا من أجل تحقيق مستقبل أكثر هدوء ومليء بالأمل لنا ولكم. علينا أن نهزم الإرهاب والطغيان وعلينا أن نضمن بأن الحرية والصداقة ستنتصران"، إلى هنا البيان.