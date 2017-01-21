نصائح مهمة..كيف تختار كلمة مرور آمنة؟

دراسات:

أكثر كلمات السر المستخدمة خلال عام 2016 هي كلمات عادية وشائعة

17% من المستخدمين لا يزالون على العادة القديمة باستخدام (123456) ككلمة سر لسهولة حفظها

أظهرت أبحاث ودراسات شركة "كيبر" المتخصصة في مجال إدارة ومراقبة كلمات السر ومقرها شيكاغو، وراجعت فيها 10 ملايين كلمة سر من الكلمات التي أصبحت شائعة على مدار العام الماضي، أظهرت أنّ أكثر كلمات السر المستخدمة خلال عام 2016 هي كلمات عادية وشائعة، بل اتضح أن 17% من المستخدمين لا يزالون على العادة القديمة باستخدام (123456) ككلمة سر لسهولة حفظها.



صورة توضيحية



وبدا ملموساً أنه بالنسبة لأكثر الكلمات المستخدمة للسر، فإن أربعة من العشرة الأعلى تداولاً كانت مكونة من ستة أحرف أو أقصر، ما يعني أن أي برنامج لتفكيك واختراق الأجهزة يمكن له التوصل إلى هذه الكلمات، في حدود ثوان معدودة. لذلك يقدم لك الخبراء عدداً من النصائح لاختيار كلمة مرور آمنة.



- لا تستخدم الأسماء الشائعة والمعروفة للناس مثل المدن والدول وهكذا.

- تجنب استخدام كلمات تشير للرياضات المفضلة لك مثل Baseball أو football.

- يجب استخدام ثمانية حروف وأرقام متباينة، بحيث تكون عشوائية ما أمكن.



- تجنب تاريخ الميلاد والأرقام والأسماء الشخصية للعائلة، لأنّه يمكن الوصول إليها من خلال مراجعة بياناتك في أماكن أخرى كمواقع التواصل الاجتماعي.

- احرص على أن يكون لديك كلمات مرور مختلفة للمواقع المختلفة، بدلا من الاعتماد على واحدة مكررة، لأنه إذا حصل اختراق لأي موقع، فسوف يتزايد الخطر في المواقع الأخرى.



- يفضل كذلك استخدام كلمات قصيرة مع مسافات أو أحرف تفصل بينها واستخدام الحرف الكبير والصغير كذلك، وبحيث نتذكرها، فهي آمنة بشرط أن تظهر عشوائية ما أمكن.