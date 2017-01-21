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منبر العرب شعر ليلُ المدينة/ بقلم: رائدة عكاشة

منبر العرب

ليلُ المدينة/ بقلم: رائدة عكاشة
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ليلُ المدينة/ بقلم: رائدة عكاشة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-22 08:27:20 A A

على وجَعٍ جاءَ ليلُ المدينةِ
يحملُ فاكهةَ الصّبحِ للتائهينْ
ونحن نُنادي
وتجرحُنا في المَدَى
حشرجاتُ الأنين
وما مِنْ مجيبٍ سوى الوجدِ
نهفو إلى بابه وحدنا
نترجّى رحيلَ الأسى
عن رؤى العاشقين
 

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