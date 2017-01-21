ليلُ المدينة/ بقلم: رائدة عكاشة

على وجَعٍ جاءَ ليلُ المدينةِ

يحملُ فاكهةَ الصّبحِ للتائهينْ

ونحن نُنادي

وتجرحُنا في المَدَى

حشرجاتُ الأنين

وما مِنْ مجيبٍ سوى الوجدِ

نهفو إلى بابه وحدنا

نترجّى رحيلَ الأسى

عن رؤى العاشقين



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