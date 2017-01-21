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معلومات الابراج أخبار تطورات وعلاقات وحبّ جديدة.. هذا ما ينتظر الجدي والدلو والحوت في 2017!

معلومات الابراج

هذا ما ينتظر الجدي والدلو والحوت في 2017!
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تطورات وعلاقات وحبّ جديدة.. هذا ما ينتظر الجدي والدلو والحوت في 2017!

لمواليد برج الدلو على موعد مع الحب الحقيقي هذه السنة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-01-24 14:24:20 A A

الجدي
عام 2017 هو عام االسعادة على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجدي! فبحسب توقعات الفلك سيجد الحب طريقه الى قلبك وتختبر علاقة عاطفية ناجحة يرسم لها النجاح في نهاية السنة، على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي قد تعترضك في البداية.


صورة توضيحية

الدلو
أمّا بالنسبة لمواليد برج الدلو فهم على موعد مع الحب الحقيقي والنجاح العاطفي خلال عام 2017. العازبون من برج الدلو سيجدون شركاءهم المناسبين، وقد يتمكنون من الارتباط في هذه السنة، خصوصاً من سبق لهم أن ارتبطوا بعلاقة جدية. 

الحوت
وفي الحديث عن مواليد برج الحوت خلال عام 2017، فستطرأ بعض التغيرات على علاقاتهم العاطفية، فقد يفشل البعض منهم في الاستمرار بعلاقة معينة، في حين لا يحقق الآخرون الكثير من النجاح على صعيد الارتباط الجدي. 

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