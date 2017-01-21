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معلومات الابراج أخبار الحبّ والارتباط في عام 2017 لمواليد السرطان، الاسد والعذراء

معلومات الابراج

ما أخبار الحبّ والارتباط في عام 2017؟
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الحبّ والارتباط في عام 2017 لمواليد السرطان، الاسد والعذراء

سيلتقي العازبون من برج الأسد بشركاء حياتهم ويبنون معهم علاقات عاطفية ناجحة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-01-24 07:21:52 A A

السرطان
عام 2017 بالنسبة لمواليد برج السرطان هو عام القرارات المهمة على العيد العاطفي. فسيقدمون على الكثير من الخطوات المفاجئة في هذا الاطار. كما وقد تفاجئ يا عزيزي السرطان شريكك أو حبيبك بقرار غير مسبوق.


صورة توضيحية

الأسد
عام 2017 يبتسم لك يا عزيزي الاسد ويقدّم لك الحبّ ويحدد لك موعدًا مع الارتباط الجدي. وبحسب الأفلاك، سيلتقي العازبون بشركاء حياتهم ويبنون معهم علاقات عاطفية ناجحة، في حين تكلل بعض العلاقات السابقة بالزواج وتأسيس عائلة.

العذراء
لا يبدو الجانب العاطفي مشرقاً على الاطلاق بالنسبة لمواليد برج العذراء، على الرغم من انه قد يبدأ ناجحاً في النصف الاول من العام، ولكنه سرعان ما يتحول الى الفشل في النصف الثاني منه. وعلى ما يبدو فسينهي مواليد العذراء العام بالانفصال عن شركائهم.

 

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