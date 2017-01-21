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معلومات الابراج أخبار مواليد الحمل والثور على موعد مع الحبّ والجوزاء سنته سيئة عاطفيًا

معلومات الابراج

مواليد الحمل والثور على موعد مع الحبّ
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مواليد الحمل والثور على موعد مع الحبّ والجوزاء سنته سيئة عاطفيًا

بالنسبة لمواليد برج الثور فستقدّم لهم 2017 الفرص المناسبة للتمتع بعلاقة عاطفية جدية وناجحة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-01-22 10:16:45 A A

 الحمل
عام 2017 يعد مولود برج الحمل بالحب والارتباط الجدي، حيث تتوقع الأفلاك للحمل في هذا العام سواء إمّا زوجًا أو ارتباطًا بعلاقة عاطفية جدية تهدف الى تأسيس عائلة. وبالنسبة لمواليد برج الحمل المرتبطين فسيشهدون تطورات ايجابية في العلاقة العاطفية يتوجونها بالزواج.


صورة توضيحية

الثور
وبالنسبة لمواليد برج الثور فستقدّم لهم 2017 الفرص المناسبة للتمتع بعلاقة عاطفية جدية وناجحة، وذلك بعد الكثير من الخيبات العاطفية في السنوات الماضية. ستلتقي يا عزيزي الثور بالشخص المناسب وتتمكن من الارتباط جديًا في المجال العاطفي، وربما ستتزوج في نهاية العام.

الجوزاء
وضع مواليد برج الجوزاء في العام 2017 مختلف عن الحمل والثور، حيث سيعيشون غالبًا حياة عاطفية سيئة، فمنهم من لا ينجح في الارتباط، في حين ينفصل البعض الآخر عن احبائهم، فهذه العلاقات على الرغم من انها تدوم طويلاً الا أنها هذه السنة تحمل معها نهايتها وفشلها!

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