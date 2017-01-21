الجماهير العربية تصرخ ضد سياسة الهدم في مظاهرة غاضبة في عرعرة

أيمن عودة:

نتظاهر ضد المؤسسة المعادية لشعبنا، ضد نتنياهو وأردان والسياسة التي يمثلاها

هذه المظاهرة الجبّارة لن تكون الّا رافعة واستمرارية لخطوات أخرى، وتصعيد النضال حتى إحقاق الحق

د.أحمد الطيبي:

الجماهير العربية لن ترضخ لسياسة الهدم والتحريض التي تقوم بها حكومة نتنياهو بشكل ممنهج ضد الأقلية العربية في الداخل

محمد بركة:

الهزيمة من نصيب العنصرية والتدمير والنصر لمعركة بقاءنا



إذا لم يكونوا قادرين على كسر شوكتنا في سنوات الخمسين والستين، فليتوهموا بكسر شوكتنا اليوم

أدعوكم الى أوسع مشاركة في قافلة السيارات في التاسع من صباح الاثنين من قلنسوة الى مقر الكنيست في القدس

اختتمت في بلدة عرعرة - وادي عارة ، مساء اليوم السبت، المظاهرة القطرية التي دعت إليها لجنة المتابعة العليا تضامنا مع قرية أم الحيران وتنديدا بسياسات الهدم والجرائم الإسرائيلية ضد المواطنين العرب في الداخل الفلسطيني.



فيديو وصور من التظاهرة

هذا، وشارك في المظاهرة الآلاف من أبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني ويتقدمها قيادات الجماهير العربية من مختلف الأحزاب والقوى السياسية في الداخل الفلسطيني. ورفع المتظاهرون لافتات منددة بالجرائم الإسرائيلية في أم الحيران التي لم تشيع شهيدها يعقوب ابو القيعان بعد.

ويشار إلى أنّ المتظاهرين اغلقوا مفترق قريتي عارة وعرعرة على شارع رقم 65 المركزي في المنطقة امام حركة السير وذلك احتجاجًا على هدم المنازل. حيث تدخلت الشرطة وفرّقت المتظاهرين وأعادت فتح الشارع.

واختتمت المظاهرة بكلمات لقيادات الداخل الفلسطيني والمجلس المحلي في عرعرة عارة. حيث افتتح وتولى عرافة المهرجان قيادي حركة ابناء البلد طاهر سيف حيث حيّا الحضور ومن ثم طلب قراءة الفاتحة على روح شهداء الارض والمسكن والشهداء الابرار والشعب، وشهيد أم الحيران يعقوب أبو القيعان.



عودة: نتظاهر ضد المؤسسة المعادية لشعبنا وضد نتنياهو وأردان

هذا، ووصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب رئيس القائمة المشتركة في الكنيست النائب أيمن عودة جاء فيه ما يلي: "هذه المظاهرة الجبّارة تؤكد تمسكنا جميعًا بحقّنا أن نعيش بكرامة في أرضنا. أتينا إلى هنا لنطلق صرخة مدوية ضد العنصرية، ضد القتل الذي يمارس ضدّنا بدمٍ باردٍ، ووفاءً للشهيد يعقوب ابو القيعان، نتظاهر ضد المؤسسة المعادية لشعبنا، ضد نتنياهو وأردان والسياسة التي يمثلاها". وأضاف عودة: "العيش بكرامة هو مطلبنا وحقنا، صرختنا هذه هي صرخة تحدّي، ضد هدم بيوتنا، ومن أجل ضمان مستقبل أطفالنا. فلا يمكن أن نمرّ مرّ الكرام على ما حدث في قلنسوة وفي أم الحيران، سنتصدى لكل المخططات التي تتعامل معنا كأعداء، لأن نضالنا هو نضال أصحاب الحق، نضال وطني ديمقراطي وشرعي. وتابع: "هذه المظاهرة الجبّارة لن تكون الّا رافعة واستمرارية لخطوات أخرى، وتصعيد النضال حتى إحقاق الحق" إلى هنا نصّ البيان.





الطيبي: الجماهير العربية لن ترضخ لسياسة الهدم والتحريض

وقال النائب د. أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير - القائمة المشتركة، خلال المظاهرة القُطرية في عرعرة، "أن الآلاف من الجماهير العربية في الداخل يرسلون رسالة واضحة من هنا، من عرعرة، لنتنياهو وحكومته بأن الجماهير العربية لن ترضخ لسياسة الهدم والتحريض التي تقوم بها حكومة نتنياهو بشكل ممنهج ضد الأقلية العربية في الداخل".

وأضاف الطيبي: " الجمهور العربي في الداخل مُوَحّد خلف قيادته ومطلبها بالإستقالة أو الإقالة الفورية للوزير جلعاد أردان، المسؤول المباشر، هو ومدير الشرطة روني الشيخ، عن حملة التحريض وتزييف الحقائق وبث الأكاذيب ضد الضحية الشهيد يعقوب أبو القيعان وضد الأقلية العربية في الداخل. بالمقابل نُطالب، وبشكل فوري، تحرير جثة الشهيد يعقوب أبو القيعان، دون أي شروط مسبقة، بالإضافة لمطلبنا بإقامة لجنة تحقيق مستقلّة". وأنهى الطيبي: "نحن نسعى لحوار بلغة منح الحقوق وليس بلغة الجرافات. حوار يبني الحياة وليس هدمهما في دولة كل جرافاتها".

بهلول: يجب رص الصفوف للتصدي لسياسة اليمين العنصرية

وجاء في بيان صادر عن المساعد البرلماني للنائب زهير بهلول أنّ:"النائب زهير بهلول والذي شارك في هذه المظاهرة الكبيرة اكد اهمية الوحدة ورص الصفوف للتصدي لسياسة اليمين العنصرية والتهميشية والقعمية. كما شدّد بهلول على أهمية المظاهرات السلمية داخل المدن والقرى العربية وخارجها لمناهضة سياسة الهدم وانكار حق العرب في البلاد بالعيش الكريم". وأضاف النائب بهلول أنّه:"ينبغي تشكيل لجنة نضالية تضم لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ولجنة رؤساء السلطات المحلية وجمعيات حقوقية وانسانية عربية ويهودية لايصال صوت المواطن العربي الى كل بيت في البلاد"، بحسب البيان.

ووصلت المظاهرة الحاشدة إلى "المنطقة الصناعية" في عرعرة، حيث عقد هناك مهرجان خطابي، تولى عرافته القيادي طاهر سيف، وكانت الكلمة الأولى للمحامي مضر يونس باسم البلد المضيف.

ورحّب يونس بالحضور، وطالبهم بالنظر حولهم حيث تقع بعض أحياء بلدة عرعرة وعشرات المنازل التي ترفض المؤسسة الإسرائيلية ترخيصها، وتحدث عن مشاكل الأرض والمسكن في الداخل الفلسطيني، وارتباط دوائر التخطيط والبناء في الوسط العربي بالقرار السياسي الرسمي العنصري.

وتطرق إلى معاناة أحد أصحاب البيوت غير المرخصة، واعتقاله لمدة 6 أشهر رغم انه بنى بيته قبل أكثر من 10 سنوات، كذلك استعرض مشاكل الأرض والمسكن في مناطق مختلف من الداخل الفلسطيني، وتهديد غول الهدم لأكثر من 45 ألف منزل بذريعة عدم الترخيص.

وفي ختام كلمته أكد مضر يونس أن كل هذه التحديات التي تفرضها المؤسسة الإسرائيلية على أبناء شعبنا، لن تجعلهم يركعون أو يتنازلون عن حقوقهم، مشدّدا على الصمود والمواجهة حتى انتزاع كامل الحقوق.



بركة: إسرائيل تريد أن تهدم المبنى المادي لحياتنا والمبنى المعنوي وتحولنا الى شعب مقهور

هذا ووصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية جاء فيه ما يلي: "قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، في خطابه في المهرجان الختامي لمظاهرة وادي عارة الجبارة اليوم السبت، إن الهزيمة هي من نصيب العنصرية وعقلية الهدم والتدمير، أما النصر فهو من نصيب معركة بقاءنا، وبناء مجد مستقبلنا. وحيّا بركة الحشود الضخمة التي جاءت للأسبوع الثاني على التوالي تطلق صرخة الغضب على جرائم الهدم والتدمير، محذرا حكومة نتنياهو من الرد على هذا المد البشري الوحدوي بمزيد من الجرائم.

لنبقى متيقظين

وقال بركة: "إن مشروع الهدم السلطوي الاسرائيلي الصهيوني لم يبدأ في قلنسوة، ولا أن تنتهي في أم الحيران. بل إن العديد من قراننا ومدننا مهددة بالهدم، من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب بما يشمل الساحل، ولذا يجب أن نبقى متيقظين متنبهين في كل ساعة وفي كل دقيقة. وقال إنني أحذر السلطة باسم جماهيرنا كلها، من أن لا ترد على هذا المد الجماهيري وهذه الوقفة الموحدة، بمزيد من التدمير والقمع. ووجه بركة التحية لأبناء الطائفة العربية المعروفية، الذين أعلنوا الاضراب العام يوم الثلاثاء المقبل، 24 الشهر الجاري، للرد على مخططات التدمير وتضييق الخناق في القرى المعروفة". وتابع بركة قائلا: "إن إسرائيل تريد أن تهدم المبنى المادي لحياتنا والمبنى المعنوي وتحولنا الى شعب مقهور وملاحق في بيته وفي حياته، ومن دون قيادة. فإذا إسرائيل لم تكن قادرة على كسر شوكتنا في سنوات الخمسين والستين، فليتوهموا بقدرتهم على كسر شوكتنا اليوم. فنحن لا نختار الشهادة ولا الموت، لكن هيهات منا المذلة، وهيهات منا المهانة. لقد وقفنا وصمدنا وبقينا وشيدنا قامتنا من جديد من ركام النكبة ورمادها. مسيرتنا مرصوفة بالتضحيات والشهداء الذين يعمدون طريقنا بأكاليل من العزة والغار".

الشهيد أبو القيعان

وقال بركة: "من هنا، من هذا الحشد البشري، نحن هاماتنا لذكرى الشهيد المربي يعقوب أبو القيعان، الذي استشهد في قرية أم الحيران، في معركة الأرض والمأوى، في مواجهة العدوانية الصهيونية. وقال: "إنه فقط عقلية وسياسة خسيسة حقيرة، تصر على احتجاز الجثمان لأربع وخمسة أيام، ونحن نؤكد على رفض أي محاولات لفرض شروط على جنازة الشهيد، ونصر على أن تكون جنازته بما يليق بالشهداء وبالمعركة التي استشهد لأجلها. وقال، سنتابع هذا الملف في الساعات القادمة وقد نستنفركم مرة أخرى في الساعات القادمة أو غدا لتكون كلنا في النقب في جنازة مهيبة". وأضاف بركة: "إنه في دولة طبيعية تنجلي فيه الحقيقة، هل يعقل أن يبقى وزير الأمن الداخلي في مكانه، وهل يعقل أن يبقى رئيس الحكومة في مكانه؟ فقط حكومة مجرمين تعطي مكافأة للمجرمين، بدلا من أن تقلعهم الى البيت. وقال، إن وسائل الإعلام الإسرائيلية هي اعلام قطيع، إعلام أغنام. وقال، إن الصحفي الذي ناقش الشخصيات من مجتمعنا، لم يعمل كصحفي بل مندوب مؤسسة حاكمة، أراد الصاق التهمة بنا، وهذه ليست صحافة، وعلى العالم المتحضر أن يرى الهوة التي تسقط فيها الصحافة الإسرائيلية. ولكن في المقابل هناك أقلام إسرائيلية وقنوات شجاعة كتبت وبثت، مثل الصحفي غدعون ليفي وغيره من الصحفيين الذين بثوا أشرطة فيديو، ونحن من هنا نوجه التحية لكل صحفي انتصر للحق. كما وجه التحية للقوى الديمقراطية اليهودية التي تشارك في المظاهرة. وقال بركة: "إن الاستعجال في دفن الشرطي القتيل، الذي راح ضحية زملائه من عناصر الشرطة، كان لغرض عدم التشريح، كيف لا تتكشف تفاصيل الجريمة التي ارتكبوها هم في أم الحيران، ولكن التفاصيل التي نعرفها جيدا، بدأت تظهر في وسائل الإعلام. وقال، هم لم يطلقوا النار على الشهيد يعقوب، وحسب بل نزف امامهم حتى الموت خلال عشرين دقيقة، وبعد ذلك حاولوا الصاق الداعشية به، بمعنى أنهم اغتالوه ثلاث مرات: أطلقوا النار، وتركوه ينزف حتى الموت، ثم قتلوه ثالثة بتهمة الداعشية المردودة عليهم وعلى نتنياهو شخصيا".

نصر على وحدتنا

وجاء في كلمة بركة: "نحن نلتقي في لجنة المتابعة من كل أطياف مجتمعنا الفلسطيني، ونتخذ القرارات، وقد لا تروق القرارات بمستواها لهذا الشخص أو تلك الجهة، ولكن حينما نتخذ القرار، فإنها يجب ان تكون ملزمة لنا جميعا كما هي، وإلا فقد نتفتت وحينها يستهترون بنا وبقراراتنا. فالقرارات هي مؤشر وحدتنا الوطنية، ونشاطاتنا الوحدوية، أهم من أي نشاط تقوم به أي فئة. وقال لنكن جاهزين ومستعدين، فالعنصرية هي التي ستتكبد الهزيمة، وسياسة الهزيمة هي التي ستتكبد الهزيمة، بينما حقنا في الحياة الكريمة، وحقنا في الحفاظ على هويتنا وعلى بقائنا، هو الذي سينتصر، فهذا بيتنا وهنا وطننا، وهنا مستقبلنا، نحن الآن مشغولون بالمولد الجديد الذي سننجبه غدا، ومشغولون بالبيت الجديد الذي سنبنيه غدا، نحن مشغولون غدا بشهادات العلم والمجد والكرامة، نعلقها في صدور بيوتنا وعلى جبهاتنا، وعلى صفحات انتمائنا. ودعا بركة الى أوسع مشاركة في مظاهرة قافلة السيارات التي ستنطلق من مدينة قلنسوة في التاسعة من صباح يوم الاثنين، نحو مقر الكنيست في القدس، وقال إن هذه المظاهرة يجب ان تشعر بها كل أنحاء البلاد، وبالذات المؤسسة الحاكمة" إلى هنا نصّ البيان.





