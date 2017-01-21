سلطة لحم البقر بالسمسم.. صحتين وهنا

المكونات

ملعقة صغيرة نصف من حب السمسم المحمص.

كوب من الخس العادي (رومين)، المفروم.

100 غرام من لحم البقر المسلوق المفتت.

جزرة صغيرة مبشورة.

بصلة خضراء مقطعة.

2 ملعقة كبيرة من الكزبرة الطازجة المفرومة.

ملعقة كبيرة من خل الأرز.

ملعقتان صغيرتان من زيت السمسم.

ملعقة كبيرة من صلصة الصويا الخفيفة.

ملعقة صغيرة نصف من صلصة السمك.

ملح وفلفل حسب الرغبة.





صورة توضيحية



طريقة التحضير

1- نفرد الخس في زبدية كبيرة ونضع قطع اللحم عليه مع الجزر والبصل الأخضر والكزبرة.

2- نخلط في زبدية صغيرة صلصة الصويا وصلصة السمك والخل وزيت السمسم. ونتبل بالملح والفلفل حسب الرغبة.

3- نسكب المزيج على السلطة ونزين بحب السمسم المحمص ونقدم.