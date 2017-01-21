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مطبخ سلطات سلطة الخيار مع الكرفس والتونة..لذيذة وغنية بالفوائد

مطبخ

سلطة الخيار مع الكرفس والتونة.. لذيذة وغنية بالفوائد
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سلطة الخيار مع الكرفس والتونة..لذيذة وغنية بالفوائد

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-01-21 14:19:31 A A

المقادير
3 ملعقة صغيرة خل الأرز
1 ملعقة كبيرة عسل
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1/4 ملعقة صغيرة ملح
8/1 ملعقة صغيرة بودرة الفلفل
3 حبات خيار، مقطع إلى شرائح رفيعة
1/2 كوب أوراق البقلة
2 ساق كرفس، مقطعة إلى أعواد رفيعة
2 علبة تونة بيضاء
2 ملعقة صغيرة حبوب سمسم سوداء للرش على الوجه، وسماق


صورة توضيحية

طريقة التحضير
1- يخلط الخل والعسل وزيت الزيتون والملح والفلفل حتى تتجانس المواد، ثم توضع جانباُ.
2- في هذه الأثناء يخلط الخيار والبقلة والكرفس، وتقلب مع التتبيلة وتوضع التونة على الوجه مع حبوب السمسم والسماق.

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