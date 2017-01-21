سلطة الخيار مع الكرفس والتونة.. لذيذة وغنية بالفوائد

المقادير

3 ملعقة صغيرة خل الأرز

1 ملعقة كبيرة عسل

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1/4 ملعقة صغيرة ملح

8/1 ملعقة صغيرة بودرة الفلفل

3 حبات خيار، مقطع إلى شرائح رفيعة

1/2 كوب أوراق البقلة

2 ساق كرفس، مقطعة إلى أعواد رفيعة

2 علبة تونة بيضاء

2 ملعقة صغيرة حبوب سمسم سوداء للرش على الوجه، وسماق





صورة توضيحية



طريقة التحضير

1- يخلط الخل والعسل وزيت الزيتون والملح والفلفل حتى تتجانس المواد، ثم توضع جانباُ.

2- في هذه الأثناء يخلط الخيار والبقلة والكرفس، وتقلب مع التتبيلة وتوضع التونة على الوجه مع حبوب السمسم والسماق.