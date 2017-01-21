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الناصرة: توزيع مناشير توعية لمكافحة المخدرات والكحول والعنف

الحاج سمير سعدي - عضو بلدية الناصرة:

تعتبر هذه الظواهر من أهم المشكلات المجتمعية في الوقت الحاضر ولا زالت تلقي بظلالها على كافة المجتمعات الانسانية حيث تشكل خطرًا كبيرًا وتحديًا للإنسان نتيجة لأثارها السيئة صحيًا وخلقيًا واجتماعيًا واقتصاديًا سواء على الفرد أو المجتمع

بلدية الناصرة ورئيسها وادارتها يولون من خلال أقسامها المختلفة، اهتمامًا كبيرًا اتجاه هذه الآفات وذلك باتخاذ العديد من الاجراءات والتدابير العلاجية والوقائية والارشادية والتي من شأنها الحدّ من خطورة هذه الآفات

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-01-21 14:22:06 A نشر: 2017-01-21 14:22:06 A