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مجتمع قصة من الحياة شابة: حبيبي تركني دون أي يشرح لي عن الأسباب

مجتمع

شابة: حبيبي تركني دون أي يشرح لي عن الأسباب
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شابة: حبيبي تركني دون أي يشرح لي عن الأسباب

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-01-24 14:23:11 A A

وصلت الى موقع العرب رسالة من شابة تطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي:

 حبيبي تركني ولا أعرف ما هو السبب!! التقينا قبل يومين وقال لي بأنّنا وصلنا إلى طريق مسدوج وبأنّه لا يستطيع أن يكمل معي الطريق التي رسمناها سوية، حاولت كثيرًا أن أعرف الأسباب ولكن رفض رفضًا قاطعا، كل مل قاله لي أنّه أحبني بصدق لكنه لا يستطيع أن يكمل معي!! وأنا أحبه ولا أستطيع نسيانه ماذا أفعل.


صورة توضيحيّة


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