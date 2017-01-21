شابة: حبيبي تركني دون أي يشرح لي عن الأسباب

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الرسالة كالتالي:

حبيبي تركني ولا أعرف ما هو السبب!! التقينا قبل يومين وقال لي بأنّنا وصلنا إلى طريق مسدوج وبأنّه لا يستطيع أن يكمل معي الطريق التي رسمناها سوية، حاولت كثيرًا أن أعرف الأسباب ولكن رفض رفضًا قاطعا، كل مل قاله لي أنّه أحبني بصدق لكنه لا يستطيع أن يكمل معي!! وأنا أحبه ولا أستطيع نسيانه ماذا أفعل.



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