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جامعات / مدارس اخبار المدارس زيارة ميدانية لطلاب مسار في أكاديمية القاسمي الى مدارس النقب

جامعات / مدارس

النقب زيارة لطلاب مسار الى مدارس النقب
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زيارة ميدانية لطلاب مسار في أكاديمية القاسمي الى مدارس النقب

قام البرنامج بزيارة كلا من مدرسة اللقية الإعدادية بإدارة الأستاذ يوسف الأسد ومدرسة عهد الأهلية للعلوم في حورة بإدارة الدكتور محمد أبو نجا

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-21 11:51:50 A A

وصل بيان صحفي صادر عن أكاديميّة القاسمي، جاء فيه: "قام طاقم محاضري وطلاب برنامج ماجستير في التدريس M.Teach في أكاديمية القاسمي ترأسه أ.د. خولة أبوبكر -وكجزء من خطة عمل البرنامج - بزيارة ميدانية تعليمية تعدّ الأولى من نوعها في مدارس عربية في منطقة الجنوب وذلك يوم الأحد بتاريخ15.1.2017".


صور من الزيارة

وتابع البيان: "تضمنت أهداف الزيارة: التعرف على التحديات التي تواجه المعلمين الجدد في اللقاء مع الحقل التعليمي، والتعرف على إنجازات المدارس والبرامج التي تعتمدها لتطوير العملية التعليمية، والتعرف على الصعوبات والتحديات التي تواجهها هذه المدارس، وتدارس اقتراحات للتحسين".

وإختتم البيان: "قام البرنامج بزيارة كلا من مدرسة اللقية الإعدادية بإدارة الأستاذ يوسف الأسد ومدرسة عهد الأهلية للعلوم في حورة بإدارة الدكتور محمد أبو نجا. إستمع طاقم المحاضرين والطلاب الى محاضرات من قبل مدراء وأعضاء من طاقم المدارس عن المشاريع والرؤيا والطموحات المستقبلية للمدرسة وقد تمّ التطرق لبعض الصعوبات والتحديات التي تواجه هذه المدارس. من النتائج الفورية الإضافية لهذه الزيارة كانت توطيد تشبيك العلاقات المهنية والاجتماعية بين طاقم المحاضرين وتعرفهم عن قرب على طلابهم وعلى البيئات الاجتماعية والمهنية التي يعيشون فيها".

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