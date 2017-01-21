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أخبار محليات باقة الغربية تفجع بوفاة الطفل أحمد منذر أبو مخ بعد صراع مع المرض

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المثلث الجنوبي باقة الغربية تفجع بوفاة الطفل أحمد منذر أبو مخ
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باقة الغربية تفجع بوفاة الطفل أحمد منذر أبو مخ بعد صراع مع المرض

حالة من الألم والحزن تسود لدى افراد العائلة

من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-01-21 14:22:04 A A

فجعت مدينة باقة الغربية صباح اليوم بنبأ وفاة الطفل أحمد منذر أبو مخ، إثر مرض ألمّ به. وسيشيع جثمانه بعد صلاة الظهر من مسجد الصراط الى مقبرة الصراط .ويشار الى أنّ حالة من الألم والحزن تسود لدى افراد العائلة، الذي أكدوا أنّ "هذا قضاء الله وقدرة وانا لله وانا اليه راجعون".

الطفل المرحوم أحمد منذر أبو مخ 

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