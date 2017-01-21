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أخبار عربية وعالمية ترامب يرقص مع زوجته احتفالا بتنصيبه: عشق ورومانسية ومشاعر جيّاشة

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ترامب يرقص مع زوجته احتفالا بتنصيبه
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ترامب يرقص مع زوجته احتفالا بتنصيبه: عشق ورومانسية ومشاعر جيّاشة

الرئيس اقترب من زوجته عدة مرّات طابعا على وجنتيها قبلات حارة

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-01-22 00:11:27 A A

في مشهد رومانسي، مليء بالمشاعر والأحاسيس، رقص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، محتفلًا بتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، برفقة زوجته التي اطلت بثوب أبيض زادها إشراقا وأنوثة. وعلى أنغام موسيقى ماي واي رقص الثنائي وقد كانا في غاية الإنسجام، حتى أن الرئيس اقترب من زوجته عدة مرّات طابعا على وجنتيها قبلات حارة.


رقصة وانسجام للرئيس والسيدة الأمريكية الأولى

وفي الوقت الذي كان يحتفل فيه الرئيس الأمريكي، عمّت شوارع أمريكا والعاصمة واشنطن احتجاجات وتظاهرات حاشدة مناهضة لتنصيب ترامب. وتم اعتقال العشرات بشبهة الاخلال بالنظام.

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