مصرع محمد حمودة (30 عاما) من البعينة نجيدات بعد تعرضه لصعقة كهربائية في الناصرة​

هرع الطاقم الطبي الى المكان ويقوم بمحاولات انعاش للشاب

لقي الشاب محمد حمودة (30 عاما) من بلدة البعينة نجيدات مصرعه، بعد تعرضه لصعقة كهربائية خلال عمله على رافعة، ارتطمت بعامود للكهرباء في حي الورود في مدينة الناصرة . وقال اسعاف نجمة داوود الحمراء أن "اسعاف لواء جلبواع تلقى بلاغا قرابة الساعة 08:51 حول إصابة شاب (30 عاما) إثر تعرضه لصعقة كهربائية في مدينة الناصرة، حيث هرع الطاقم الطبي الى المكان ويقوم بمحاولات انعاش للشاب" وفقا للبيان.



المرحوم محمد حمودة



وورد في بيان لاحق: "بعد محاولات الانعاش التي شملت ضربات كهربائية، عاد النبض للشاب، وتم نقله الى المستشفى الإنجليزي في الناصرة، بحالة حرجة، علمًا أن الخلفية غير معروفة" بحسب البيان.

وقالت لوبا السمري، الناطقة بلسان الشرطة: "تعرض مواطن في الثلاثينات الأولى من عمره، لصعقة كهربائية، صباح اليوم في الناصرة، ما أسفر عن اصابته بجروح بالغة أحيل على اثرها للعلاج في المستشفى فيما أعلن لاحقا في المستشفى عن وفاته ويدعى محمد حمودة من البعينة نجيدات. ووفقا لتحقيقات الأولية تبين أن المصاب كان قد شغّل رافعة، نقل بواسطتها مواد بناء للطابق العلوي من بناية سكنية في حي الورود، وخلال ذلك ارتطمت ذراع الرافعة بخيوط كهرباء في عامود كهرباء مجاور مما اسفر عن تماس كهربائي. هذا، وتواصل الشرطة التحقيق بكافة التفاصيل والملابسات" وفقا للبيان.



صور من المكان

وقال كل من محمد رحال المضمد في الاسعاف، والبراميديك مرشد جبالي: "وصلنا الى المكان ولاحظنا شاحنة مع رافعة كانت تنقل مواد بناء الى الطابق الخامس والذي تجرى فيه ترميمات، ورأينا السائق وهو فاقد للوعي ودون نبض أو تنفس، وكان المواطنون متجمهرون وروا لنا أن المصاب تعرض لصعقة كهربائية وفقد الوعي فحاولنا انعاشه ونقله الى المستشفى وهو بحالة حرجة لكن مستقرة" وفقا للاسعاف.

وأفاد مواطنون من حي الورود في الناصرة لموقع العرب وصحيفة كل العرب أن "التيار الكهربائي انقطع في الحي، في اعقاب الحادثة".