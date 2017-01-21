اليوم: الريال يواجه مالاجا وشكوك حول مشاركة رونالدو وستوك سيتي امام اليونايتد

أوضح أطباء النادي الملكي أن الضربة التي تعرض لها اللاعب قوية لكنه من المرجح أن يشارك في مباراة مالاجا

يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السادس في سلم الترتيب العام برصيد 40 نقطة بفارق 12 نقطة عن فريق تشيلسي صاحب الصدارة

يستضيف ريال مدري د اليوم السبت عند الساعة 17:15 غريمه مالاجا في سانتياغو برنابيو ضمن منافسات المرحلة 19 من بطولة الدوري الإسباني، حيث يسعى الفريق الملكي للعودة إلى طريق الانتصارات بعد خسارة آخر مباراتين أمام إشبيلية بالدوري وسلتا فيغو بالكأس.



كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد

هذا، وأعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة مالاجا، وشهدت القائمة غياب 4 لاعبين للإصابة هم خاميس رودريجيز، وبيبي، وداني كارفاخال وجاريث بيل، كذلك قرر زيزو استبعاد فابيو كوينتراو من المباراة لأسباب فنية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: نافاس، كاسيا ويانز

الدفاع: راموس، فاران، ناتشو، دانيلو ومارسيلو

الوسط: كاسيميرو، مودريتش، كروس، كوفاسيتش، إيسكو وأسينسيو



الهجوم: رونالدو، بنزيما، فاسكيز، موراتا وماريانو

شكوك حول مشاركة رونالدو

وفي نفس السياق، ذكرت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن "البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، تعرّض لإصابة قويّة في تدريبات فريقه أثناء الاستعداد لمواجهة مالاجا. وأكّدت الصحيفة أن "رونالدو تعرّض لضربة قوية في يده اليمني أثناء تدريبات الفريق، حيث اضطر اللاعب لوضع ضمادة على يده. والتقطت عدسات المصورين اللاعب البرتغالي، وهو يصعد لحافلة الفريق أثناء التوجه إلى الفندق، حيث كان يرتدي ضمادة على يده اليمنى ما يؤكد إصابته.



وأوضح أطباء النادي الملكي أن الضربة التي تعرض لها اللاعب قوية، لكنه من المرجح أن يشارك في مباراة مالاجا. وعلقت الصحيفة "صحيح أن رونالدو سيشارك في المباراة، لكنه لن يكون مرتاحا أثناء اللعب".



واين روني مهاجم مانشستر يونايتد



إسبانيول ضد غرناطة

كما ويلتقي فريقا إسبانيول وغرناطة عند الساعة 14:00 اليوم السبت، ضمن إطار منافسات الأسبوع الـ19 من الدوري الإسباني، علمًا أنّ فريق إسبانيول يحتل المركز 11 برصيد 22 نقطة، ويحل فريق غرناطة في المركز 19 برصيد 10 نقاط.



مانشستر يونايتد أمام ستوك سيتي

يرحل فريق مانشستر يونايتد اليوم السبت عند الساعة 17:00 لمواجهة نظيره فريق ستوك سيتي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" في اللقاء الذي سيقام على ملعب بريطانيا.



وقبل هذا اللقاء بين الفريقين، يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السادس في سلم الترتيب العام برصيد 40 نقطة بفارق 12 نقطة عن فريق تشيلسي صاحب الصدارة، في حين يحتل فريق ستوك سيتي المركز التاسع برصيد 27 نقطة. ويسعى فريق مانشستر يونايتد في هذا اللقاء الى تحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة الثلاث من أجل الصراع على مركز مؤهل لدوري الأبطال، في حين يتطلع فريق ستوك سيتي الى لإستغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية.



بيتر كراوتش مهاجم ليستر سيتي