النّاصرة: شجار بين شبّان على خلفية مباراة كرة قدم

وصل بيان صحفي صادر عن الناطقة بلسان الشرطة لوبا السمري، جاء فيه: "على خلفية مباراة كرة قدم، توسّع شجار في النّاصرة بين مجموعة شبّان (17 عامًا) تخلله إصابة شاب بجراح متوسطة وتمّ تحويله للعلاج في المستشفى. لاحقًا في ساعات المساء تمّ إلقاء عبوة ناسفة التي لم تسفر عن تسجيل إصابات بشرية إلاّ أنها أسفرت عن أضرار ماديّة في سيارات مركونة كانت في الجوار. هذا وتواصل الشرطة أعمال البحث والتحقيق يكافة التفاصيل والملابسات"، وفقًا للبيان.