رئيس إدارة أبناء مجد الكروم: كُلي أمل أن تسود المحبة والتآخي بيننا وبين الشفاعمريين

سمير منّاع رئيس إدارة فريق إتحاد أبناء مجد الكروم:



كُلي أمل بأن تسود المحبة والتآخي بيننا وبين إخواننا الشفاعمريين ونقول بصوتٍ عالٍ لا للكؤوس نعم للمحبة ونعم للرياضة ولا للفكر السيء والعنف

أنهى فريق إتحاد أبناء مجد الكروم كافة إستعداداته لمباراة الفريق أمام المتصدر هبوعيل شفاعمرو في المباراة التي ستجمعهما على ملعب البعنة يوم السبت عند الساعة الثانية والنصف.







المباراة عبارة عن مباراة الموسم بين الفريقين المتصدر من شفاعمرو الذي يبتعد عن الفريق المجدلاوي مسافة 6 نقاط يعلم علم اليقين ان في حالة فوزه في المباراة سيضع قدم ونصف في الدرجة الاولى، في المقابل الفريق المجدلاوي يعلم هو الآخر أن اي نتيجة باستثناء الفوز على شفاعمرو معناه الابتعاد عن المرتبة الاولى، أمّا في حالة الفوز فإنه سيعود بكل قواه للمنافسة على بطاقة الصعود للدرجة الاولى.



أمّا بالنسية لكادر الفريق المجدلاوي سيتغيب اللاعب حسن منّاع الذي لم يتعاف بعد من إصابته، في المقابل سيعود اللاعب ربيع هيب لتركيبة الفريق بعد أن كان مبعدًا عن المباراة السابقة للفريق بسبب البطاقات الصفراوات. الشرطة حددت 650 بطاقة فقط لجمهورالفريقين وستفصل بين الجمهورين حيث سيقوم 60 رجل شرطة وأمن بالحفاظ على النظام والهدوء.



سمير منّاع - ابو مظهر رئيس إدارة فريق إتحاد أبناء مجد الكروم توجه لجمهور الفريقين بالالتزام بالروح الرياضية والهدوء ووجه حديثه للجمهور المجدلاوي قائلاً: "بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى جميع الانبياء والمرسلين، الاخوة والاخوات الاعزاء، يوم غد السبت ستجري مباراة قمة ستجمع بين فريقنا إتحاد أبناء مجد الكروم والأشقاء من شفاعمرو على ملعب الجاره الغالية والشقيقه البعنة. وكما عودتمونا وعهدناكم نعهدكم اليوم بأن تتكاتفوا معنا وتدعموا الفريق وتشجعوه بأجمل وأرقى الكلمات وأن نجعل من هذا اليوم يومًا ترفيهيًا ويوم إستمتاع بمشاهدة المباراة وأن تسود المحبة والتآخي بيننا وبين إخواننا الشفاعمريين ونقول بصوتٍ عالٍ لا للكؤوس نعم للمحبة ونعم للرياضة ونعم لتهذيب النفوس ولا للفكر السيء والعنف، دمتم ودامت مجدنا وشعبنا بمحبة وسعادة وراحة بال وأحسن حال".