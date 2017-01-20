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ثقافة جنسية راي مختص خصوصية شريك الحياة خط أحمر لا تقتربوا منها

ثقافة جنسية

خصوصية شريك الحياة خط أحمر لا تقتربوا منها
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خصوصية شريك الحياة خط أحمر لا تقتربوا منها

الحفاظ على خصوصية الشريك يعتبر من أهم الأمور في الحياة الزوجية

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstockphotos)
نشر: 2017-01-21 10:17:33 A A

على الرغم من أنّه قد يبدو أمرا مفروغا منه، أو يمكن اعتباره مفهوما ضمنا، إلا أن الحفاظ على خصوصية الشريك يعتبر من أهم الأمور في الحياة الزوجية. لكل شخص حياته وعلاقاته وعالمه الخاص، حتى وإن انصهر بشريك حياته، إذ قد تبقى له بعض الأمور الخاصة، وعلى هذا الأساس ينصح الأخصائيون في العلاقات الزوجية الأزواج باحترام خصوصية بعضهما البعض.



ومن أهم الأشياء على سبيل المثال، لا الحصر، ألا يستخدم احد الزوجين هاتف الآخر، دون إذنه. قد تقولون إنه لا أسرار بين الزوجين، ولكن الأخصائيون يقولون إن هذا ليس تصرفا سليما، وأنه بلى، يمكن أن تكون بعض الأمور الخاصة للفرد لا يود اشراك شريكه بها، وهذا أمر طبيعي ومفيد للزواج وليس خطأ.

ولفت الخبراء إلى ضرورة عدم فتح البريد الالكتروني أو حساب الفيسبوك أو نقال شريك الحياة دون اذنه، حتى لا يعتبر ذلك اختراقا للخصوصية ومراقبة من شأنه الانعكاس سلبًا على حياة الزوجين.

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