للرجال فقط: ما علاقة فصل الصيف بالعلاقات الزوجية؟

التعرض للضوء الساطع يزيد بدوره من هرمون الذكورة

أفاد علماء في جامعة سيينا في إيطاليا أن الرجال يقلبون على إقامة علاقات جنسية في فصل الصيف أقل مقارنة مع فصول سنوية أخرى، وذلك يعود الى وجود الضوء، حيث بيّنت الدراسة أن التعرض للضوء الساطع يزيد بدوره من هرمون الذكورة، التستوستيرون، وهو ما يعني درجة أكبر من الإشباع الجنسي عند الرجال.





ولفت العلماء إلى أنّ استخدام صندوق ضوئي بشكل منتظم في الصباح الباكر ساعد في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون عند الرجال وحسن من حياتهم الجنسية.

وصرّح الأستاذ الجامعي، أندريا فاجيوليني، الذي قاد البحث، وعرض نتائجه في مؤتمر الكلية الأوروبية لعلم الأدوية النفسية والعصبية في فيينا، قائلا: "زيادة مستوى التستوستيرون يفسر درجة الإشباع الجنسي الأعلى في نصف الكرة الشمالي يتراجع إفراز الجسم من التستوستيرون تلقائياً من تشرين الثاني (نوفمبر) وحتى نسيان (أبريل) ثم يرتفع باطراد خلال الربيع والصيف ليبلغ ذروته في تشرين الأول (أكتوبر)".