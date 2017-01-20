اغلاق
اغلاق
ثقافة جنسية الزوج والزوجة للرجال فقط: ما علاقة فصل الصيف بالعلاقات الزوجية؟

ثقافة جنسية

للرجال فقط: ما علاقة فصل الصيف بالعلاقات الزوجية؟
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

للرجال فقط: ما علاقة فصل الصيف بالعلاقات الزوجية؟

التعرض للضوء الساطع يزيد بدوره من هرمون الذكورة

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstockphotos)
نشر: 2017-01-23 17:03:00 A A

أفاد علماء في جامعة سيينا في إيطاليا أن الرجال يقلبون على إقامة علاقات جنسية في فصل الصيف أقل مقارنة مع فصول سنوية أخرى، وذلك يعود الى وجود الضوء، حيث بيّنت الدراسة أن التعرض للضوء الساطع يزيد بدوره من هرمون الذكورة، التستوستيرون، وهو ما يعني درجة أكبر من الإشباع الجنسي عند الرجال.



ولفت العلماء إلى أنّ استخدام صندوق ضوئي بشكل منتظم في الصباح الباكر ساعد في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون عند الرجال وحسن من حياتهم الجنسية.

وصرّح الأستاذ الجامعي، أندريا فاجيوليني، الذي قاد البحث، وعرض نتائجه في مؤتمر الكلية الأوروبية لعلم الأدوية النفسية والعصبية في فيينا، قائلا: "زيادة مستوى التستوستيرون يفسر درجة الإشباع الجنسي الأعلى في نصف الكرة الشمالي يتراجع إفراز الجسم من التستوستيرون تلقائياً من تشرين الثاني (نوفمبر) وحتى نسيان (أبريل) ثم يرتفع باطراد خلال الربيع والصيف ليبلغ ذروته في تشرين الأول (أكتوبر)".

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 أردوغان: انا متحمس لمعرفة سياسات ترامب | [210 قراءة]
2 يوم نموذجي في عناقيد البساتين في كفرمندا | [183 قراءة]
3 العليا تنظر بالالتماس لتحرير جثمان أبو القيعان | [183 قراءة]
4 خسارة أبناء سخنين أمام مكابي تل أبيب بهدفين | [173 قراءة]
5 نتنياهو سيلتقي ترامب الشهر المقبل بعد محادثة هاتفية | [147 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 الحمل 17.1.2017 | [0 مشاركة]
2 الجليل الأعلى: إصابة متوسطة لطفل إثر سقوطه عن ارتفاع | [0 مشاركة]
3 مجدلاني: لن نعود للمفاوضات إلا تحت رعاية دولية | [0 مشاركة]
4 لائحة اتهام شديدة ضد مقدسيين بمحاولة السطو | [0 مشاركة]
5 ليفاندوفسكي: الحظ لعب دورًا في فوزنا | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب