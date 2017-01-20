ترامب خلال تنصيبه رئيسا: أمريكا أوّلًا وسنقضي على الإسلام المتطرّف

ترامب في كلمته:



أمريكا اولا.. نحن محميّون من قبل الله. سنحقق الاحلام وسنبني الأمّة بأيادٍ أمريكية

معا سنجعل امريكا اقوى مجددا، معا سنجعل امريكا أكثر فخرا، معا سنجعل امريكا اكثر أمنا، ومعا سنجعل امريكا عظيمة مجددا. شكرا لكم جميعا، الرب يبارككم، والرب يبارك أمريكا

ألقى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ، خطابه التاريخي الأول له كرئيس لأمريكا، وذلك خلال احتفال تنصيبه المهيب الذي أقيم الجمعة، في البيت الأبيض في العاصمة واشنطن. وشكر دونالد ترامب في أول خطاب له كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس السابق باراك أوباما وزوجته ميشال على كرمهما وعلى الانتقال السلس للسلطة. وقال ترامب إنه أتى ليمنح مقاليد الحكم للشعب الأمريكي. وقال: "الولايات المتحدة صرفت مليارات الدولارات في الخارج بينما هي تعاني داخليا. كل تجارة أو ضريبة أو هجرة أو شأن خارجي، يجب أن يخدم الولايات المتحدة أولا. سأعمل على توحيد العالم في مواجهة الإسلام المتطرف. ساعة العمل قد دقت. والولايات المتحدة ستزدهر مجددا في عهدي". وقال ترامب في كلمته: "أمريكا اولا.. نحن محميّون من قبل الله. سنحقق الاحلام وسنبني الأمّة بأيادٍ أمريكية". وقال أيضا: "الوقت للكلام انتهى، والوقت الآن هو للعمل". وأكد بالقول: "معا سنجعل امريكا اقوى مجددا، معا سنجعل امريكا أكثر فخرا، معا سنجعل امريكا اكثر أمنا، ومعا سنجعل امريكا عظيمة مجددا. شكرا لكم جميعا، الرب يبارككم، والرب يبارك أمريكا".



لحظة دخول دونالد ترامب إلى المنصّة



وباستقبال من الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما، وصل الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية المنتخب دونالد ترامب إلى الكابيتول لبدء تنصيبه بشكل رسمي، والإعلان عن بداية ولايته وانتهاء ولاية أوباما، وسط إجراءات أمنية مكثّفة. وبعد أن اعتلى إلى المنصة جلس إلى أن جاء دوره بعد نائبه مايك بنس بأداء اليمين الدستورية.

ووصلت هيلاري كلينتون الى منصة تنصيب ترامب برفقة زوجها الرئيس السابق للولايات المتحدة الامريكية، بيل كلينتون، وقوبل الثنائي بالتصفيق الحار من قبل الجمهور، كما ووصل جورش بوش وزوجته، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات هالمرموقة في الولايات المتحدة. هذا ويشار إلى أنّه 60 من أعضاء البرلمان يقاطعون حفل التنصيب بالإضافة إلى شخصيات فنية هوليوودية أعلنت مسبقًا عن رفضها للرئيس الجديد.



لحظة أداء اليمين الدّستورية



هذا وأشارت مصادرامريكية إلى أنّه: "قام متظاهرون معارضون لتسلّم دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية بتحطيم واجهات المحال وزجاج السيارات خلال الاحتجاجات، حيث تعمل الشرطة على فضّ هذه التظاهرات" بحسب المصادر.

وكان قد وصل ظهر اليوم، دونالد ترامب الى كنيسة سانت جون الأسقفية ضمن التقاليد التي يقوم بها الرؤساء الامريكيين منذ عهد فرانكلين في العام 1933، لحضور قداس صباح يوم التنصيب. وبعدها وصل دونالد ترامب وزوجته إلى البيت الأبيض لأخذ صورة تذكارية هناك ومن ثمّ انطلق الموكب إلى الكونغرس حيث مراسيم التنصيب الرسمية هناك.

هذا ويشار إلى أنّ كلفة حفل تنصيب ترامب رئيس للولايات المتحدة بلغت قرابة مائتي مليون دولار مقابل 53 مليون دولار لحفل تنصيب أوباما في العام 2009.



من الاحتجاجات



ترامب خلال إلقاء خطابه



هيلاري وبيل كلينتون على المنصة



لحظة وصول ترامب وزوجته إلى الكابيتول



جورج بوش وزوجته



جيمي كارتر وزوجته



أمام البيت الأبيض

