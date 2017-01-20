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رياضة وشباب رياضة عالمية جوارديولا ينقلب على أجويرو بعد الصفقة البرازيلية

رياضة وشباب

جوارديولا ينقلب على أجويرو بعد الصفقة البرازيلية
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جوارديولا ينقلب على أجويرو بعد الصفقة البرازيلية

 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-01-20 23:26:12 A A

أكّدت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الجمعة، إستعداد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، للتخلي عن خدمات الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم الفريق، خلال الفترة المقبلة.

جوارديولا وأجويرو 

هذا، ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن جوارديولا سيستمع للعروض المقدمة لأجويرو تمهيدًا لرحيله. وأشارت الصحيفة إلى أن "جوارديولا ينوى الاعتماد على خدمات البرازيلي الشاب جابرييل خيسوس، خلال الفترة الحالية، حيث انضم لصفوف السيتيزنز الشهر الجاري، قادمًا من صفوف بالميراس البرازيلي".

ولم ينجح أجويرو في الحصول على ثقة جوارديولا خلال الفترة الماضية، حيث تركه على دكة البدلاء في عدة مباريات مهمة، وبالأخص حين لم يشارك أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا، وهو ما أصاب الأرجنتيني بالإحباط.

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