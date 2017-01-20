بالفيديو: شجار بين مصريين وسوريين والسبب.. كنافة!

رصدت شاشة هاتف أحد المتواجدين في أحد محلات منطقة 6 أكتوبر في مصر شجارًا عنيفًا نشب بين مجموعة من المصريين والسوريين على خلفية سعر قطعة من الكنافة التي يبيعها أحد السوريين اللاجئين في مصر، حيث رفض المصري ان يدفع ثمن الكنافة الذي اعتبره باهظًا!!

انتهى الشجار بأضرار جسيمة وقع للمحل بعد أن تمّ تكسير واجهاته، وأصيب بعض الأشخاص في الشجار الذي تطوّر إلى أن وصلت الشرطة وتمّ اعتقال بعض الشبان.



