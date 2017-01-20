غادة عبد الرازق في مسلسل أرض جو- رمضان 2017

من المتوقع أن يعرض المسلسل خلال موسم رمضان 2017

من المقرر أن تبدأ الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، تصوير مسلسها الجديد الذي يحمل عنوان أرض جو، من ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد أحمد عبد المعطي وإخراج محمد جمعة، وذلك في ديكور منزلها الذي يعتبر من المقرات الرئيسية للعمل الذي من المتوقع أن يعرض خلال موسم رمضان 2017. وأفادت مصادر مقربة من عبد الرازق أنها ستعمل بشكل مكثف خلال هذه الفترة التي تتواجد بها في العاصمة القاهرة، على أن تحصل على إجازة لاحقا للسفر الى الامارات حيث تشارك في لجنة تحكيم برنامج آراب كاستينج وتحتاج للتواجد هناك لتصوير الحلقات المباشرة.