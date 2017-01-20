كيف تؤثر ممارسة العلاقة الزوجية بانتظام على دماغ النساء؟

السيدات اللواتي كانت لديهن علاقة حميمية منتظمة مع الشريك حصلن على أعلى الدرجات في اختبارات الذاكرة

ما علاقة الحصول على علاقة حميمية بانتظام مع شريك الحياة وبين الذاكرة والخلايا العصبية؟ كما هو معروف أن الجنس ليس مجرد شهوة أو طاقة أو رغبة جامحة، وقد أثبتت الدراسات فوائده الصحية العديدة، لكونه أشبه بممارسة الرياضة وزيادة تدفق الدم في الجسم وحرق السعرات الحرارية وما إلى ذلك من أمور عديدة.





ومع هذا، كشفت دراسة علمية حديثة، أوردتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن باحثين من كندا أفادوا بأن ممارسة العلاقة الزوجية بانتظام تؤثر على دماغ النساء. وقامت الدراسة بتحليل بيانات 78 شابّة بين الأعمار 18-29 عاما وتبين أن السيدات اللواتي كانت لديهن علاقة حميمية منتظمة مع الشريك حصلن على أعلى الدرجات في اختبارات الذاكرة.



وأوضح معدو الدراسة أن ممارسة العلاقة الحميمة بانتظام تحفز الخلايا العصبية وتعزز نمو خلايا وأنسجة جديدة المسؤولة عن الذاكرة في المخ.