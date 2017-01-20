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شباب وصبايا العلاقة بالجنس الناعم هكذا تكتشفين شخصية الشريك المستقبلي في 10 ثوانٍ

شباب وصبايا

هكذا تكتشفين شخصية الشريك المستقبلي في 10 ثوانٍ
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هكذا تكتشفين شخصية الشريك المستقبلي في 10 ثوانٍ

ما كان الشخص مسترخيا ومبتسما فهذا يعني انه مرتاح

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstockphotos)
نشر: 2017-01-20 23:26:14 A A

قال اخصائيون في العلاقات الزوجية إنه من الممكن اكتشاف شخصية الطرف الآخر في أقل وقت ممكن، أي في غضون 10 ثوانٍ فقط، دون الحاجة الى لقاءات طويلة ومطولة لفهم شريك الحياة المستقبلي، إذ ومن خلال هذه الثواني المعدودة، بالإمكان تحديد هوية العلاقة مستقبلا.



وقال المحللون النفسيون إن العشر ثواني تعتمد بالدرجة الأولى على الحاجة الى الجلوس مع هذا الشخص وقراءة نفسيته ومزاجه، فإذا كان مرتاحا ومسرورا ويظهر اهتمامه من خلال الكلام الجميل فإن هذه أسهل طريقة للوصول الى شخصيته الحقيقية بعيدا عن النفاق والتلون.

ولفت الخبراء الى أن وضعية الجلوس ولغة الجسد تفيد بانه كلما كان الشخص مسترخيا ومبتسما فهذا يعني انه مرتاح ويشعر بالطمانينة.

 

 

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