زوروا معنا مدينة بيرايوس اليونانية .. صور

يعتقد أن شبه الجزيرة التي تقع عليها بيرايوس الآن كانت جزبرة في القديم يربطها بالبر ممر ضيق كان مغموراً بالمياه أغلب السنة، لكن عند بداية العصر الكلاسيكي أصبح هذا الممر أكثر جفافاً ولم تعد تغمره المياه كما كانت في السابق

بيرايوس هي مدينة يونانية تقع على بعد 9 كم جنوبي العاصمة أثينا، وهي مركز مقاطعة بيرايوس. كانت بيرايوس ميناء مدينة أثينا القديمة وما زالت تلعب هذا الدور في الوقت الحالي حيث تعد بيرايوس مركز صناعي مهم ومرفأ للشحن والتفريغ. تقع المدينة ضمن نطاق مترو أثينا.

تشكل شبه الجزيرة الصخرية التي تقع عليها المدينة ثلاثة مرافئ طبيعية عميقة يعد أكبرها والذي يقع في شمال غرب المدينة من أهم المرافئ التجارية في شرق المتوسط، أما الاثنان الآخران فيخدمان كمرافئ للسفن السياحية التي تربط المدينة بباقي الجزر اليونان ية في بحر إيجة.

يعتقد أن شبه الجزيرة التي تقع عليها بيرايوس الآن كانت جزبرة في القديم يربطها بالبر ممر ضيق كان مغموراً بالمياه أغلب السنة، لكن عند بداية العصر الكلاسيكي أصبح هذا الممر أكثر جفافاً ولم تعد تغمره المياه كما كانت في السابق.

ومن أبرز المعالم الأساسية في بيرايوس ...

أجزاء من أسوار المدينة القديمة لا تزال قائمة على امتداد الميناء الكبير.

متحف بيرايوس الأركيولوجي : يحتوي على مجموعة كبيرة من اللقى البرونزية وبجانب المتحف توجد بقايا مسرح قديم.

المتحف البحري الهيليني: ويوجد ضمنه بعض السفن الإغريقية القديمة التجارية والحربية.

تلة مونيخيا: وهي تلة بارتفاع 85 متر تعطي منظراً مطلاً على الموانئ الطبيعية الثلاث في المدينة، يوجد في القمة حجرة مكرسة للقديس إلياس.

كاتدرائية أيَا ترياذا: وتعود إلى القرن التاسع عشر ب.م.