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صور.. مدينة لاريسا اليونانية
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سافروا معنا برحلة ممتعة الى لاريسا اليونانية.. صور

تقع لاريسا على ارتفاع 75 متر في وسط سهل ثيساليا على ضفاف نهر بينيوس، وتعتبر مركز زراعي مهم وعقدة مواصلات حيوية بين شمال وجنوب اليونان

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-01-23 17:03:00 A A

لاريسا هي مدينة يونانية ويكت اسمها باللغة اليونانية Λάρισα، تقع المدينة في شمال وسط البلاد، وهي عاصمة منطقة ثيساليا الإدارية وأيضا عاصمة مقاطعة لاريسا أحد المقاطعات المكونة لثيساليا.



تقع لاريسا على ارتفاع 75 متر في وسط سهل ثيساليا على ضفاف نهر بينيوس، وتعتبر مركز زراعي مهم وعقدة مواصلات حيوية بين شمال وجنوب اليونان. يبلغ عدد سكان المدينة حوالي 130.000 نسمة (تقدير 2005) بذلك تكون سابع مدينة يونانية من حيث عدد السكان، بينما يبلغ العدد مع الضواحي حوالي 207.000 نسمة.
تعود تسمية لاريسا للعصر ما قبل الهيليني وهي تعني القلعة.

ومن أبرز المعالم الأساسية في لاريسا.. 

مسرح لاريسا الروماني: تم اكتشافه عام 1968 وهو يتسع لعشرة آلاف متفرج ويعود بناءه للقرن الثالث بعد الميلاد.
القلعة البيزنطية (الفروريون): وتوجد ضمنها بقايا بازيليك قديم.
متحف لاريسا الأركيولوجي: وهو بناء مسجد لاريسا العثماني القدبم، حيث يحتوي على اللقى الأثرية في مقاطعة لاريسا.
برج الساعة: يقع في أعلى تلة منخفضة يعتقد أنها كانت تكون أكروبوليس لاريسا.
القاعة الفيلهارمونية والسوق المغطى.

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