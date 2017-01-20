الناصرة: طلاب راهبات الفرنسيسكان في طليعة الحاصلين على شهادات البجروت

مدرسة الفرنسيسكان في بيانها:

هذا النجاح ثمرة جهود مباركة وتخطيط سليم وعمل دؤوب مشترك بين جميع العاملين في مجال التعليم والتربية في المدرسة

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مدرسة راهبات الفرنسيسكان في الناصرة جاء فيه ما يلي: "تلقّت مديرة مدرسة راهبات الفرنسيسكان في الناصرة بفرح رسالة من السيدة ديسي بئري المسؤولة عن التعليم في المرحلة فوق الابتدائية في وزارة التربية والتعليم تعلمها أن مستحقي شهادة البجروت للسنة الدراسية 20142015 هي% 91.15 من طلاب المدرسة ونسبة% 79.65 من الطلاب يستطيعون دخول الجامعات وقد تقدموا بمستوى اربع وحدات على الأقل لامتحان اللغة الانجليزية وامتاز منهم%17.7 ".



جانب من طلاب وطاقم المدرسة



وأضاف البيان: "وجاء في الرسالة إنّ هذا النجاح ثمرة جهود مباركة وتخطيط سليم وعمل دؤوب مشترك بين جميع العاملين في مجال التعليم والتربية في المدرسة. وقد باركت السيدة بئري بهذا النجاح وتمنت للمدرسة المزيد من التقدم والارتقاء تدريجيا للوصول إلى القمة".



وتابع البيان: "توفر مدرستنا لطلابها المناخ التربوي والتعليمي المميز يسوده التعاون، التطلع والسعي للنجاح والبذل في سبيله. وترى مديرة المدرسة الأخت عرّاف أن النجاح الباهر ليس قمة صعبة المنال، بل يجب على الطالب والمعلم أن يتسلق طريقها يوميا ليصل إلى مبتغاه، وقد تمّ تحضيره للغد للحياة والجامعة".



واختتم البيان: "إرادة الأهل والهيئة التدريسية والطلاب مصمّمة على ارتقاء سلم النجاح للوصول إلى %100 ورفع عدد الطلاب الممتازين، فخطط العمل المدرسيّة متوفّرة ودورات تحسين طرق التفكير العليا واستعمال طرق بديلة في التدريس والتقويم في المدرسة تساعد على ذلك. وهذا النجاح مصدر فرح لمدرسة راهبات الفرنسيسكان وسيعقبه أفراح أخرى لأنّ العطاء مستمرّ وقواعد النجاح متوفرة في مدرستنا. وما أجمل أن يحصد الزارع جنى تعبه ومثابرته" إلى هنا نصّ البيان.

