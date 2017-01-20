قريبًا.. نوال الزغبي وأغنية رومانسية باللهجة الخليجية

كشفت النجمة الذهبية نوال الزغبي، أنها تنوي إطلاق أغنية رومانسية باللهجة الخليجية، خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحة أنها ستصور هذا العمل على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج اللبناني جو بوعيد، الذي سبق أن عملت معه، وقدما خلاصات فنية لاقت الرواج والقبول.

وأضافت الزغبي أنه من الجميل أن يلجأ المرء إلى التنويع في مسيرته الفنية، خصوصًا في حال لامسه مضمون أغنية وشعر، قريب من إحساسه العام، وهي ناحية يترجمها الصوت بكل شفافية.