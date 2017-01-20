الحريري يدعو المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على تحمل أزمة النزوح السوري

سعد الحريري:

ندعو المجتمع الدولي إلى مساعدة لبنان في هذه المهمة الكبيرة، لأننا لن نشعر وحدنا بعواقب عدم المساعدة، بل سيشعر بها العالم بأسره

صرح رئيس مجلس الوزراء ال لبنان ي سعد الحريري ، خلال مؤتمر إطلاق "خطة لبنان للإستجابة للأزمة" 2017-2020، فيما يتعلق باللاجئين السوريين وتحديد حاجاتهم الإنسانية، قائلا: "لقد أثبتت أزمة النزوح السوري أنها أزمة معقدة ومدمرة، فالضغط على اقتصادنا الحقيقي نتيجة الصراع في سوريا كان هائلا وغير مسبوق". ودعا الحريري المجتمع الدولي الى مساعدة بلاده في تحمل عبء أزمة النزوح السوري لمواجهة أقسى الأزمات التي تشهدها بلاده.



سعد الحريري وبهية الحريري وفؤاد السنيورة في القصر الجمهوري في بعبدا

وتابع الحريري قائلا: "ندعو المجتمع الدولي إلى مساعدة لبنان في هذه المهمة الكبيرة، لأننا لن نشعر وحدنا بعواقب عدم المساعدة، بل سيشعر بها العالم بأسره".

كما أشار الحريري خلال المؤتمر الذي شارك فيه العديد من الشخصيات والمسؤولين اللبنانيين إضافة إلى شخصيات ورؤساء البعثات والمنظمات الدولية المعتمدين في لبنان، أشار إلى أن الأزمة التي وصفت "بالطارئة" قبل ست سنوات أصبحت اليوم واحدة من أقسى الأزمات التي واجهها لبنان، وكان لها تداعيات صارمة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وأعلن أن لبنان يحتاج في السنوات الثلاث القادمة إلى استثمارات جديدة لا تقل عن 8 إلى 10 مليارات دولار في البنية التحتية لرفع مستواها، والاستثمار في مشاريع جديدة، والتعويض عن التدهور الذي حدث بسبب وجود 1.5 مليون سوري على الأراضي اللبنانية.