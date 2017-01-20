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تكنولوجيا هواتف ذكية تقرير: آيفون 8 سيحتوي على الشحن اللاسلكي

تكنولوجيا

تقرير: آيفون 8 سيحتوي على الشحن اللاسلكي
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تقرير: آيفون 8 سيحتوي على الشحن اللاسلكي

لا يزال يتوجب على الجميع التعامل مع هذه الشائعات بأقل قدر من الحماسة في الوقت الراهن

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinkstock)
نشر: 2017-01-20 11:59:16 A A

كانت هناك في الأونة الأخيرة العديد من الشائعات التي لمحت إلى إمكانية قدوم هواتف "iPhone 8" هذا العام مع تقنية الشحن اللاسلكي. في التقارير السابقة، تم إقتراح "Dialog" التي ستتعاون مع "Energous" كشركة محتملة لتوفير المكونات اللازمة لشركة آبل لدعم تقنية الشحن اللاسلكي في "iPhone 8".


صورة توضيحية

ولكن وفقا لأحدث الشائعات التي وردتنا اليوم من الصين، فقد إقترحت بأن "Lite-On Semi" قد تكون واحدة من الشركات التي ستوفر المكونات اللازمة لدعم تقنية الشحن اللاسلكي لشركة آبل من أجل "iPhone 8". وأوضح هذا التقرير بأن شركة "Lite-On Semi" تلقت طلبات من شركة آبل لتصنيع نصف الوحدات المطلوبة من المكونات اللازمة لدعم تقنية الشحن اللاسلكي في "iPhone 8"، بما في ذلك المكون الذي يعمل على تحويل التيار المتناوب إلى تيار مباشر يسمح بتدفق الطاقة نحو إتجاه واحد.

لاحظ أن التقرير أوضح بأن شركة "Lite-On Semi" ستكون مسؤولة عن تصنيع نصف الطلبات، وهذا ما يعني بأنه من الممكن أن تكون شركة "Dialog" مسؤولة عن تصنيع الطلبات المتبقية، أو على الأقل جزء منها. ومع ذلك، لا يزال يتوجب على الجميع التعامل مع هذه الشائعات بأقل قدر من الحماسة في الوقت الراهن، ولكن إذا كنت تتذكر خلال معرض الإلكترونيات الإستهلاكية "CES 2017" أكدت شركة "Energous" بأن الهواتف الذكية المزودة بتقنية الشحن اللاسلكي الحقيقية ستأتي في وقت لاحق من هذا العام.

وبالنسبة لمن لم يسمع بشركة "Energous" من قبل، فهي شركة طورت معيار جديد للشحن اللاسلكي يختلف عن معيار "Qi" و "PMA"، فهو يستخدم موجات الراديو لتوجيه الطاقة لاسلكيا إلى الأجهزة. هذا يعني أن الأجهزة لا تحتاج إلى أن توضع على قاعدة الشحن طالما أنها موجودة ضمن نطاق الشاحن.

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