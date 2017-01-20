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أخبار عربية وعالمية وثيقة سرية: السعودية هددت عام 1984 بقطع علاقاتها مع أمريكا حال نقل سفارتها للقدس

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وثيقة سرية: السعودية هددت بقطع علاقاتها مع أمريكا
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وثيقة سرية: السعودية هددت عام 1984 بقطع علاقاتها مع أمريكا حال نقل سفارتها للقدس

الوثيقة السرية:

الأمير الفيصل قال بوضوح إن السعودية ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة في حال نقل السفارة الأميركية فعلاً إلى القدس

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Xinhua News Agency)
نشر: 2017-01-20 23:26:18 A A

كشفت وثيقة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، والتي كانت ضمن 930 ألف وثيقة سرية أفرجت عنها قبل يومين ونشرتها على موقعها الإلكتروني، أنّ المملكة العربية السعودية، قامت في عام 1984 بتهديد بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما تم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب الى القدس. 

الراحل الأمير سعود الفيصل

وتشير الوثيقة السرية الى إجتماع إستمر 75 دقيقة في جدة بين السفير الأمريكي في السعودية ووزير الخارجية الراحل الأمير سعود الفيصل، خصصه للتحذير من نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب الى القدس. 

وتنقل عن الفيصل قوله: "أي عمل سيؤثر على العلاقات الثنائية". وقالت الوثيقة السرية إن الأمير الفيصل قال بوضوح إن السعودية ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة في حال نقل السفارة الأميركية فعلاً إلى القدس. ولفتت إلى أن الفيصل "أعرب عن القلق إزاء المساعي لتقديم مشروع قانون في الكونغرس لنقل السفارة الأميركية إلى القدس".

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