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رياضة وشباب

برشلونة يفوز على ريال سوسيداد في ملعبه بعد 10 سنوات
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برشلونة يفوز على ريال سوسيداد في ملعبه بعد 10 سنوات

حل برشلونة أخيراً عقدة ملعب الأنويتا التي استمرت لـ10 سنوات، حيث فشل الفريق في تحقيق أي فوز في آخر 8 زيارات لهذا الملعب بثلاث تعادلات وخمس هزائم

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-01-20 00:22:01 A A

 حقق برشلونة فوزاً صعباً وثميناً على مضيفه ريال سوسيداد بهدف نظيف خلال المباراة التي أقيمت على ملعب “الأنويتا” في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.وأحرز هدف اللقاء الوحيد المهاجم البرازيلي نيمار من ركلة جزاء هو من تسبب بها أيضاً بحلول الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول.

 

وفرض ريال سوسيداد ضغط عالي على دفاعات برشلونة في معظم أوقات المباراة لكن دون خلق فرص حقيقة للتسجيل، في الوقت الذي اعتمد فيه برشلونة على الهجمات المعاكسة وكاد أن يسجل في أكثر من مناسبة.وحل برشلونة أخيراً عقدة ملعب الأنويتا التي استمرت لـ10 سنوات، حيث فشل الفريق في تحقيق أي فوز في آخر 8 زيارات لهذا الملعب بثلاث تعادلات وخمس هزائم.

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