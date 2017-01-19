اغلاق
اغلاق
جامعات / مدارس اخبار المدارس أم الفحم: فعاليّات هادفة ومسيرة تضامنيّة في ثانويّة دار الحكمة مع أمّ الحيران

جامعات / مدارس

وادي عارة أم الفحم: مسيرة تضامنيّة في ثانويّة دار الحكمة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

أم الفحم: فعاليّات هادفة ومسيرة تضامنيّة في ثانويّة دار الحكمة مع أمّ الحيران

عُرضت مجموعة من الأفلام الوثائقيّة حول قرية أمّ الحيران والقرى غير المعترف بها

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-19 23:06:01 A A

وصل بيان صحفي صادر عن ثانويّة دار الحكمة في أم الفحم ، جاء فيه: "انطلقت في ثانويّة دار الحكمة في أم الفحم إشراقات فعاليّات حول ما جرى في قرية أمّ الحيران وما يجرى في القرى غير المعترف بها؛ بإشراف قسم التّربية الاجتماعيّة، والتّداخل الاجتماعيّ وبالتّعاون مع مجلس الطّلاب وإدارة المدرسة".


صور خلال الفعاليّات

وتابع البيان: "وقد عُرضت مجموعة من الأفلام الوثائقيّة حول قرية أمّ الحيران والقرى غير المعترف بها؛ إضافة إلى مجموعة من المحاضرات قدّمها قسم التّربية الاجتماعيّة والتّداخل الاجتماعيّ وأسرة موضوع المدنيّات، تلا ذلك وقفة تربويّة دينيّة قدّمها الشّيخ الدّكتور مشهور فوّاز. أمّا مدير المدرسة الأستاذ كمال أحمد؛ فقد شدّد على ضرورة إعطاء الطّلاب فساح من الحرّيّة نحو ما يجري من أحداث ضمن إطار القانون؛ وتعريفهم بمصطلحات وتعابير لها علاقة بما يحدث من تدمير وتهجير وسلب للأرض".

وإختتم البيان: "وقد شارك طلّاب المدرسة في مسيرة تضامنيّة مع قرية أمّ الحيران وبثّوا رسالة تدعو إلى المطالبة بالحقوق الأساسيّة الّتي تضمنها كلّ دولة تنادي بالمساواة والدّيموقراطيّة...وعبّروا عن رأيهم من خلال الموقف الدّاعي إلى التّشبّث بالأرض، وإلى التّضامن مع المتضرّرين من أصحاب الأرض في القرى غير المعترف بها؛ وما حدث في قرية أمّ الحيران أكبر مثال يشهد على قمّة الظّلم والتّمييز العنصريّ. يُذكر أنّ أسرة ثانويّة دار الحكمة بأمّ الفحم تقف جاهدة في تذويت القيم التّربويّة وتعريف الطّلّاب بمستجدّات الأحداث الّتي تربطهم بالهُويّة وتراب هذه الأرض الّتي لا تقبل التّفاوض أو الهوان من خلال الفعّاليّات المنهجيّة واللّامنهجيّة".

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 المحكمة تلغي جميع القيود التي فرضت على أشرف أبو علي | [239 قراءة]
2 The Hollow Point في اطار الجريمة والأثارة | [232 قراءة]
3 زحالقة ردًا على مطالبة التحقيق معه: شكوى كيدية | [224 قراءة]
4 أم الحيران/ بقلم: د.زياد محاميد | [217 قراءة]
5 دمشق والسقوط / عبد الباري عطوان | [199 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 سلطة الإطفاء والإنقاذ: وحدة خاصّة جديدة في القدس | [0 مشاركة]
2 إعتقال شاب (25 عاما) من رومة الهيب بعد ضبط مسدس | [0 مشاركة]
3 الرجل يفكّر في المرأة لمدّة 6 ثوانٍ في الدقيقة | [0 مشاركة]
4 هل سمعتم عن حبوب الشفاء من العشق؟ | [0 مشاركة]
5 سان جيرمان يدخل في سباق ضم باتشواي مهاجم تشيلسي | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب