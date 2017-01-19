أم الفحم: فعاليّات هادفة ومسيرة تضامنيّة في ثانويّة دار الحكمة مع أمّ الحيران

عُرضت مجموعة من الأفلام الوثائقيّة حول قرية أمّ الحيران والقرى غير المعترف بها

وصل بيان صحفي صادر عن ثانويّة دار الحكمة في أم الفحم ، جاء فيه: "انطلقت في ثانويّة دار الحكمة في أم الفحم إشراقات فعاليّات حول ما جرى في قرية أمّ الحيران وما يجرى في القرى غير المعترف بها؛ بإشراف قسم التّربية الاجتماعيّة، والتّداخل الاجتماعيّ وبالتّعاون مع مجلس الطّلاب وإدارة المدرسة".



صور خلال الفعاليّات



وتابع البيان: "وقد عُرضت مجموعة من الأفلام الوثائقيّة حول قرية أمّ الحيران والقرى غير المعترف بها؛ إضافة إلى مجموعة من المحاضرات قدّمها قسم التّربية الاجتماعيّة والتّداخل الاجتماعيّ وأسرة موضوع المدنيّات، تلا ذلك وقفة تربويّة دينيّة قدّمها الشّيخ الدّكتور مشهور فوّاز. أمّا مدير المدرسة الأستاذ كمال أحمد؛ فقد شدّد على ضرورة إعطاء الطّلاب فساح من الحرّيّة نحو ما يجري من أحداث ضمن إطار القانون؛ وتعريفهم بمصطلحات وتعابير لها علاقة بما يحدث من تدمير وتهجير وسلب للأرض".



وإختتم البيان: "وقد شارك طلّاب المدرسة في مسيرة تضامنيّة مع قرية أمّ الحيران وبثّوا رسالة تدعو إلى المطالبة بالحقوق الأساسيّة الّتي تضمنها كلّ دولة تنادي بالمساواة والدّيموقراطيّة...وعبّروا عن رأيهم من خلال الموقف الدّاعي إلى التّشبّث بالأرض، وإلى التّضامن مع المتضرّرين من أصحاب الأرض في القرى غير المعترف بها؛ وما حدث في قرية أمّ الحيران أكبر مثال يشهد على قمّة الظّلم والتّمييز العنصريّ. يُذكر أنّ أسرة ثانويّة دار الحكمة بأمّ الفحم تقف جاهدة في تذويت القيم التّربويّة وتعريف الطّلّاب بمستجدّات الأحداث الّتي تربطهم بالهُويّة وتراب هذه الأرض الّتي لا تقبل التّفاوض أو الهوان من خلال الفعّاليّات المنهجيّة واللّامنهجيّة".