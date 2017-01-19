اغلاق
اغلاق
السلطات المحلية اخبار المجالس منتدى السلطات المحليّة الدرزية يعلن الإضراب يوم 24.1 تنديدًا بسياسة هدم البيوت

السلطات المحلية

المغار والقضاء منتدى السلطات المحليّة الدرزية والشركسية يعلن الأضراب
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

منتدى السلطات المحليّة الدرزية يعلن الإضراب يوم 24.1 تنديدًا بسياسة هدم البيوت

تقرر المطالبة بإقامة لجنة تخطيط تضم القرى الدرزية والشركسيّة مع صلاحيّات وتختصّ بقضايا التخطيط في الوسط الدرزي والشركسي

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-01-19 23:48:15 A A

عقد في مجلس المغار المحلّي مساء الخميس اجتماعا لمنتدى السلطات المحليّة الدرزية والشركسية حضره رؤساء المجالس من جميع القرى وفضيلة الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي للطائفة العربية الدرزيّة في اسرائيل ورئيس المجلس الديني الأعلى وذلك في أعقاب أوامر هدم البيوت التي تصل الى مواطنين في القرى الدرزيّة ومنها المغار وحرفيش ويركا وعسفيا وغيرها من القرى.

وتقرّر خلال الاجتماع اعلان اضراب ليوم واحد في تاريخ 24.01 احتجاجا على سياسة هدم البيوت يشمل المجالس المحليّة ولا يشمل المؤسّسات التعليميّة في القرى الدرزيّة والشركسيّة .كما وتقرر المطالبة بإقامة لجنة تخطيط تضم القرى الدرزية والشركسيّة مع صلاحيّات وتختصّ بقضايا التخطيط في الوسط الدرزي والشركسي. 

صور خلال الجلسة

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 المحكمة تلغي جميع القيود التي فرضت على أشرف أبو علي | [239 قراءة]
2 The Hollow Point في اطار الجريمة والأثارة | [232 قراءة]
3 زحالقة ردًا على مطالبة التحقيق معه: شكوى كيدية | [222 قراءة]
4 أم الحيران/ بقلم: د.زياد محاميد | [217 قراءة]
5 دمشق والسقوط / عبد الباري عطوان | [197 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 سلطة الإطفاء والإنقاذ: وحدة خاصّة جديدة في القدس | [0 مشاركة]
2 إعتقال شاب (25 عاما) من رومة الهيب بعد ضبط مسدس | [0 مشاركة]
3 الرجل يفكّر في المرأة لمدّة 6 ثوانٍ في الدقيقة | [0 مشاركة]
4 هل سمعتم عن حبوب الشفاء من العشق؟ | [0 مشاركة]
5 سان جيرمان يدخل في سباق ضم باتشواي مهاجم تشيلسي | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب