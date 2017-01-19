منتدى السلطات المحليّة الدرزية يعلن الإضراب يوم 24.1 تنديدًا بسياسة هدم البيوت

تقرر المطالبة بإقامة لجنة تخطيط تضم القرى الدرزية والشركسيّة مع صلاحيّات وتختصّ بقضايا التخطيط في الوسط الدرزي والشركسي

عقد في مجلس المغار المحلّي مساء الخميس اجتماعا لمنتدى السلطات المحليّة الدرزية والشركسية حضره رؤساء المجالس من جميع القرى وفضيلة الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي للطائفة العربية الدرزيّة في اسرائيل ورئيس المجلس الديني الأعلى وذلك في أعقاب أوامر هدم البيوت التي تصل الى مواطنين في القرى الدرزيّة ومنها المغار وحرفيش ويركا وعسفيا وغيرها من القرى.



وتقرّر خلال الاجتماع اعلان اضراب ليوم واحد في تاريخ 24.01 احتجاجا على سياسة هدم البيوت يشمل المجالس المحليّة ولا يشمل المؤسّسات التعليميّة في القرى الدرزيّة والشركسيّة .كما وتقرر المطالبة بإقامة لجنة تخطيط تضم القرى الدرزية والشركسيّة مع صلاحيّات وتختصّ بقضايا التخطيط في الوسط الدرزي والشركسي.

صور خلال الجلسة